Jazz, bandas emergentes y noches "gamberras": así son las 'ram sessions' de Rambleta

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rambleta rediseñó en 2024 su mítico Ram Club para dar vida a las 'Ram Sessions', un nuevo formato de conciertos periódicos que ha convertido principalmente los domingos --y también otras fechas especiales a lo largo de la temporada-- en una cita para los amantes de la música en directo, con ciclos de jazz, música emergente y conciertos "gamberros".

Ya sea en la terraza o en el Ram Club, la música toma el protagonismo con una programación continua que "transita del jazz a las propuestas más frescas y atrevidas de la escena emergente", ha explicado el centro cultural en un comunicado.

Las 'Ram Sessions', además de ofrecer conciertos, impulsan la formación, la profesionalización y la visibilidad de artistas locales, al tiempo que acerca a València propuestas internacionales de primer nivel.

TRES CICLOS

Esta edición consolidará el ciclo de jazz iniciado la temporada pasada, además incorporará artistas internacionales y continuará la colaboración con Sedajazz, institución clave en el desarrollo del jazz valenciano.

También habrá un espacio para géneros alternativos y bandas emergentes. Sesiones "ramberras": Como novedad, esta edición se extiende también a la noche con conciertos "gamberros", música de garaje y propuestas desenfadadas que prolongan la experiencia más allá de la tarde. Estas propuestas no sustituyen, sino que complementan la programación musical habitual de Rambleta, ampliando su apuesta por la diversidad de géneros y experiencias en directo.