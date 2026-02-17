JCF registra los términos 'Fallera Mayor' y 'Fallera Mayor Infantil de València' para "proteger su figura"

Archivo - La fallera mayor de València de 2026, la joven Carmen Prades Gil, en su entrada al Hemiciclo municipal para su proclamación. - JCF - Archivo

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad que Junta Central Fallera registre los términos Fallera Mayor de València y Fallera Mayor Infantil de València para "proteger su figura".

En la reunión de este órgano se ha aprobado la moción presentada por el equipo de gobierno en la que se acuerda seguir trabajando para "dignificar" la figura de las representantes de las Fallas y sus Cortes de Honor así como "instar a JCF a que siga preservando la asistencia a actos falleros como la máxima representante de las fallas", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, se pide que se siga el trabajo para registrar los nombres de 'Fallera Mayor de València' y 'Fallera Mayor Infantil de València' con el fin de "proteger la figura que representa para el conjunto de los falleros y valencianos".

Para ello, Junta Central Fallera se dirige a la Oficina de Patentes y Marcas "para preservar la terminología de nuestras máximas representantes de la fiesta y que no pueda ser utilizada con fines comerciales por terceros de un nombre que se vincula a la fiesta fallera", seún ha explicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester.

Esta solicitud será inicialmente por un período de diez años y se hace especial hincapié en que "no se pueda utilizar en productos textiles, marroquinería, calzado, adornos y bordados, llaveros, cosméticos, fuegos artificiales, productos de papelería o materiales preciosos".

El concejal de Fallas ha destacado la importancia de tomar estas medidas puesto que "debemos desde las instituciones preserva nuestra identidad y velar por el respeto a la imagen de nuestras máximas representantes para así tener herramientas legales para los casos en que se quieran aprovechar comercialmente de una de las figuras más respetadas de una fiesta que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde hacer una década".