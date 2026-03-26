La jefa de Protección Civil que pidió enviar el ES-Alert a las 18.34 del 29O declarará como testigo el 20 de abril

Archivo - Imagen de archivo de varias personas durante un paseo nocturno, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha fijado las fechas de declaraciones de próximos testigos en este mes de abril, entre ellas, el día 20 la de la Jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana que el 29 de octubre de 2024 pidió a las 18.34 horas enviar el Es-Alert a la población.

Además, para el 23 se ha acordado la declaración del coordinador de Medios Naturales del Servicio de Planificación Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el 27 la de una trabajadora de Ilunion, que es la empresa contratada por la Generalitat Valenciana (GVA) para gestionar la atención telefónica del 112.

La jueza acordó en octubre la citación como testigo de la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno después de que una responsable del 112 declarara que había reclamado enviar el ES-Alert a la población a las 18.34 horas, una hora y media antes de que se remitiera, que fue finalmente a las 20.11 horas, cuando ya había fallecido gente.

Durante su declaración como testigo, la jefa del 112 afirmó que la responsable de Protección Civil requirió el mensaje para alertar a la población a las 18.34 horas, y se le contestó desde el Cecopi que se estaba gestionando.