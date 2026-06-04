El jefe del SAIH dice que cuando Mazón llegó al Cecopi parecía "perdido": "Como si a un extraterrestre lo pusieran allí"

Archivo - Carlos Mazón en una de sus llegadas al Cecopi - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de área del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que cuando el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón llegó al Cecopi parecía "perdido": "Como si a un extraterrestre lo pusieran allí", ha descrito.

El testigo se ha pronunciado en estos términos durante su comparecencia en el juzgado de Catarroja, en la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El jefe del SAIH --organismo que nace como una información sobre presas y luego se extiende a la gestión de recursos hídricos y medición de cauces-- ha explicado que en la tarde del 29-O estuvo conectado en el Cecopi pero, en su opinión, esta reunión se tendría que haber efectuado entre 12 y 24 horas antes. "No puedes hacer una reunión cuando ya estás en el fin del mundo", ha señalado.

En este sentido, preguntado por si la reunión podría haber tenido lugar el día anterior, el 28, basándose en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los modelos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha respondido que, en su opinión, "sí".

Cuando comenzó el Cecopi a las 17 horas, Pradas "aún no estaba", ha señalado el testigo, para agregar que de lo primero de lo que se habló era de la gente que estaba aislada en el municipio valenciano de Utiel.

Se hizo un primer receso, ha explicado, y luego ya apareció la exconsellera y hablaron de Forata. Según ha dicho, "alucinó" porque "no sabían los municipios aguas debajo de Forata". "Explicaron que había que avisar a la población para subir a zonas altas. Se desechó la evacuación por el problema de las carreteras", ha dicho.

A las 19 horas le sorprendía que todavía no se hubiese mandado el mensaje de alerta a la población. Pradas comentó entonces, según ha afirmado, que iban a enviar dos mensajes, uno para toda la provincia y otro para Hoya de Buñol y Ribera Alta. Él comentó que debían añadir Horta Sud y Ribera Baja.

A las 20.30 horas se conectaron ya con Mazón presente y volvieron a explicar toda la situación. En ese momento hablaban, sobretodo, Pradas; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y el exjefe de Bomberos José Miguel Basset.

"Pradas presentó a Mazón y solo daba las palabras, pero era Mazón quien dirigía y decía cuando había que conectarse y desconectarse. Me chocó que por la noche dijera que era muy tarde ya y que estábamos cansados. Y nos citaron para las seis de la mañana", ha declarado. Le dio la sensación de que Mazón iba "perdido" como "si a un extraterrestre lo pusieran allí", ha descrito.

Y ha añadido: "Hubo que explicarlo todo otra vez. Era un 'déjà vu'. Se volvía a hablar de lo que hacía dos horas se había hablado", ha indicado.

Preguntado, en este punto, si esa repetición de información retrasó la toma de decisiones ejecutivas, el testigo ha afirmado que diría que "no" porque las decisiones "las habían tomado antes".

Por último, el jefe del SAIH ha indicado que durante el Cecopi, tanto Aemet como la CHJ, Protección Civil y Delegación de Gobierno "estuvieron de meros espectadores porque cuando iban a tomar decisiones, los desconectaban". Así mismo, ha puntualizado que sobre las 19 o 19.10 horas "alguien" comentó lo ocurrido en Paiporta (Valencia).