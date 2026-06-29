Jesús Cintora, Iker Jiménez, Gabriel Rufián y 'Alvise' son considerados "autoridades informativas" por hombres y mujeres

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación MediaFlows, adscrito a la Universitat de València, ha publicado el informe ¿Quién nos influye? Las nuevas figuras de autoridad informativas de España. Se trata de un trabajo que detecta los perfiles líderes en el ecosistema informativo español actual, realizado por Lorena Cano Orón, Laura Bellver-Carsí y Dafne Calvo, investigadoras de la UV. La publicación forma parte del proyecto 'Flujos de comunicación en la esfera pública postmediática: nuevos públicos y catalizadores del discurso político' (SphereFlows).

Este estudio detecta una fuerte segmentación de género en la identificación de figuras de autoridad informativa. Uno de los datos más significativos es que los referentes femeninos prácticamente no aparecen como figuras compartidas por ambos sexos: los hombres no identifican figuras femeninas como autoridades informativas, lo que evidencia un patrón de desigualdad en el reconocimiento simbólico de la autoridad. Por otro lado, del total de 82 figuras detectadas, solo cuatro son reconocidas como "autoridades informativas" tanto por hombres como por mujeres: Jesús Cintora, Iker Jiménez, Gabriel Rufián y 'Alvise' Pérez.

En general, el informe identifica nuevas figuras de autoridad informativa a partir de dos metodologías cualitativas desarrolladas dentro de SphereFlows: historias de vida y grupos de discusión. Las figuras identificadas se han agrupado en cuatro grandes categorías: mediáticas, políticas, informales y profesionales. Además, el análisis ha incorporado variables de edad, género e ideología, lo que ha permitido observar patrones de reconocimiento y diferencias entre grupos sociales. Se puede acceder de manera gratuita a través del portal Roderic de la UV.

Entre las principales conclusiones, la configuración de la autoridad informativa es actualmente un fenómeno transversal, que justamente emerge de forma independiente a las variables consideradas (edad, género e ideología). En este nuevo escenario, la legitimidad ya no depende exclusivamente del conocimiento experto, sino también de las habilidades comunicativas, la gestión de la visibilidad digital y la capacidad de generar conexión con las audiencias.

Otro de los hallazgos más relevantes del informe apunta a la transformación del papel del periodismo tradicional. Aunque los y las profesionales de los medios siguen ocupando posiciones de referencia, su exclusividad como fuente de autoridad se diluye en un entorno donde conviven con figuras procedentes del entretenimiento o las redes sociales. Este hecho contribuye a desdibujar las fronteras entre información, opinión y entretenimiento.

En definitiva, las nuevas figuras informativas son parte de la transformación estructural en la esfera pública digital, en la que la autoridad se construye de manera más difusa, plural y atravesada por lógicas de visibilidad, interacción y segmentación social.