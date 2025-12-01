Jordi Mayor corrige a Pradas: "En Cullera desemboca el Júcar, el Magro lo hace en Algemesí"

Archivo - El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, atiende a Europa Press Televisión - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, ha replicado a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas que en su localidad "desemboca el Júcar", mientras que el río Magro "lo hace en Algemesí", al tiempo que ha instado a la que fuera responsable de Emergencias durante la dana del pasado año a hablar "con más propiedad".

Así lo ha manifestado en una publicación en su perfil en la red social X, tras la entrevista de Pradas este domingo en 'Salvados', donde explicó la llamada que hizo el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al alcalde de Cullera, en la que el primer edil apreció en el jefe del Consell un tono nada preocupado.

Según Pradas, en una comunicación previa el entonces presidente de la Generalitat preguntó hasta dónde discurría el río Magro y ella le dijo que en esa población, en Cullera.

En cualquier caso, Jordi Mayor ha insistido en ese mensaje tras la entrevista en que el "tono" de Mazón durante aquella llamada "no fue ni de emergencia ni de preocupación". "No teníamos 'president' y la consellera iba bastante perdida", ha afirmado.