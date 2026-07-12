Jorge Rodríguez (Ens Uneix): "Los municipalistas ya no hacemos gracia, empezamos a dar miedo"

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ens Uneix y coordinador autonómico de Unión Municipalista en la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez, considera que el crecimiento del municipalismo ya no es indiferente para los grandes partidos. "Los municipalistas ya no hacemos gracia, empezamos a dar miedo", afirmó en un encuentro este pasado sábado, en el que defendió un proyecto que sitúa a las personas por encima de las siglas y reivindicó el derecho del municipalismo a competir "con la misma dignidad y, probablemente, con muchas más ideas que cualquier otro partido".

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron en el marco del encuentro de final de curso político organizado por Ens Uneix y Unión Municipalista en El Palomar, una jornada que reunió a cerca de un centenar de alcaldes, alcaldesas, concejales, militantes y simpatizantes llegados de distintos puntos de la provincia de València, informa la formación este domingo.

El encuentro contó con la participación del alcalde de Ontinyent y secretario general de Ens Uneix, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputació de València y portavoz de Ens Uneix, Natalia Enguix; el presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García; el alcalde de El Palomar y secretario de Organización de Ens Uneix, Jordi Vila, y los alcaldes Toni González (Almussafes), Toño Carratalà (Alberic), Julián Sáez (Sueca), Iván Martínez (Benicolet), Jaume Ferrer (Beniatjar), Fani Mollà (Bufali) y Meme Espí (Benissoda); además de representantes de Atzeneta d'Albaida y militantes y simpatizantes de Aielo de Malferit.

Durante su intervención, Rodríguez reivindicó la trayectoria de la Vall d'Albaida como "la cuna del municipalismo", destacando el papel desempeñado durante años por alcaldes y alcaldesas que "han demostrado que es posible construir proyectos sólidos desde el ámbito local".

En ese contexto, dio la bienvenida al alcalde de Almussafes, el exsocialista Toni González, asegurando que su incorporación al espacio municipalista responde a una forma de entender la política en la que las personas están por encima de las siglas: "Hay quien solo ve partidos y votos; nosotros vemos personas honestas implicadas con mejorar la vida de la gente".

Por su parte, el presidente de Unión Municipalista aseguró que el espacio municipalista atraviesa "uno de sus mejores momentos" al superar las 60 alcaldías en la Comunitat Valenciana. "Cada vez tiene más fuerza porque son más los representantes públicos que apuestan por proyectos independientes frente a las grandes siglas", dijo, y las calificó de "espacios sectarios".

Frente a ese modelo, reivindicó la libertad de los cargos municipales para "defender a su gente" y los intereses de sus municipios por encima de las directrices de los partidos tradicionales. Además, destacó que, en las últimas semanas, "el municipalismo ha sido noticia, pero por cosas de las que sentirse orgullosos, gracias a nuevas incorporaciones como la de Almussafes y al trabajo que se está desarrollando para impulsar candidaturas en municipios como Xàtiva y en otros territorios como la provincia de Alicante o Madrid".

"Ens Uneix es el espejo en el que debemos mirarnos", sostuvo Garcia, al considerar que el proyecto nacido en la Vall d'Albaida ha demostrado que el municipalismo puede influir en las instituciones "sin renunciar a su esencia". Destacó que la Diputació es "la única institución de la Comunitat Valenciana donde se siguen haciendo políticas pensando en la gente" y atribuyó ese trabajo al papel que desempeña la vicepresidenta primera de la corporación provincial, Natàlia Enguix.