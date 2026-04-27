Las Jornadas de Ilustración de València baten récord de asistencia con más de 3.000 personas

Más de 3.000 personas han visitado las Jornadas de la Ilustración de València celebradas en La Nau de la UV - UV

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de la Ilustración de València han acogido desde el 24 hasta el 26 de abril a más de 3.000 personas que han participado en talleres prácticos, encuentros con ilustradores, mesas redondas y actividades participativas centradas en los procesos creativos, la edición y el papel social de la ilustración, con el eje temático de la tipografía.

Esta edición, que se ha convertido en la que mayor afluencia de público ha obtenido hasta la fecha, se organizó en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) por el Col·lectiu Polièdriques junto con el Aula d'Arts Visuals de la UV, con la colaboración de las Aulas de Còmic y Cinema de la institución, según ha detallado la institución académica en un comunicado.

Como novedad, esta cita con la ilustración ha incorporado una acción formativa específica: una jornada del Cefire dirigida a 45 docentes, impartida por los codirectores de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València, Álvaro M. Pons y Noelia Ibarra. Así, la formación se centró en el uso de la ilustración y el cómic como herramientas pedagógicas en el aula.

Nás de 1.500 personas han visitado la exposición 'Línea, luz, color. Los cómics de Miguel Calatayud' durante los tres días. La muestra, que se inauguró el jueves 23 de abril en La Nau coincidió con la celebración de las jornadas, es la mayor retrospectiva realizada en España hasta la fecha sobre el universo del cómic del autor alicantino, una de las figuras fundamentales del cómic contemporáneo.

La exposición sitúa la obra de Calatayud en el contexto de la modernidad artística europea y pone en valor su carácter excepcional porque es el único creador en cualquier disciplina galardonado con tres premios nacionales.

Sus primeros trabajos, publicados en la revista Trinca a comienzos de los años setenta, incorporaron de manera pionera el lenguaje del pop-art y rompieron con las convenciones del cómic español, de manera que se abrieron nuevas posibilidades narrativas a través de la línea y el color. "Su obra se adelantó a su tiempo y sentó las bases del concepto de línea clara antes incluso de su formulación teórica", resaltan los organizadores de las jornadas.

XV JORNADAS DE CÓMIC DE VALÈNCIA

En menos de un mes, la ilustración dará el relevo al cómic en una cita ya consolidada en el calendario: las XV Jornadas de Cómic de Valencia, organizadas por la Associació Valenciana del Còmic (Asovalcom) y el Aula de Còmic de la UV, que se celebrarán del 22 al 24 de mayo en el Centre Cultural La Nau.

La cita, de acceso gratuito, reunirá a destacados autores y autoras del panorama nacional como Meik, Víctor Santos, Lauri Fernández, Loreto Aroca, Salva Rubio, Esteban Hernández, Rafa Fonteriz, Kim, Miguel Calatayud, Jorge Fornés, José Jorqués, Jaime Calderón, Loopy Teller, Alba López, LaMarta, Miguel Ángel Giner, Daniel Acuña, Pedro Cifuentes, Ramón Chorqués, Iván García Aguado, Paco Roca o Daniel Torres.

El programa incluirá talleres infantiles, cuentacuentos y la tradicional batalla de dibujantes. Las jornadas cuentan con la colaboración de la Generalitat, el Ayuntamiento de València, las Biblioteques Municipals de València, el Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV, la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV, Cómics de Colección y FNAC.