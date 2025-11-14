Unas jornadas en València pondrán en común necesidades de los sectores culturales para la recuperación postdana

Archivo - Un piano cubierto de barro por la DANA, a 5 de noviembre de 2024, en Sedavi, Valencia. ARCHIVO. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Gestió Cultural-Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) organizan las 'Jornadas para la recuperación de la cultura después de la DANA', que se celebrarán el martes 18 y el miércoles 19 de noviembre en Jardí Botànic de la Universitat de València.

Estos encuentros tienen como objetivo "hacer balance" de los trabajos realizados durante este año para la recuperación del sector artístico y cultural valenciano tras la barrancada, así como "poner en común las necesidades de los diversos sectores culturales para las siguientes fases de la recuperación", explica la organización en un comunicado.

Las jornadas contarán con la participación de la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España (ACRE), la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), los Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), la Federació Valenciana de la Indústria Musical (FEVIM), la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) y la Unión de Artistas Contemporáneos de España (UNIÓN_AC).

Además, durante el encuentro intervendrán profesionales de la cultura y expertos como Aleix Pujol, responsable de comunicación y técnico de proyectos de la Fundació Horta Sud, Olga Blasco, asesora científica del Ministerio de Cultura, y Marcia Jadue Boeri y Raúl Abeledo Sanchís, del Observatori Cultural de la Universitat de València, entre otros.

El próximo martes 18 de noviembre a las 10 horas tendrá lugar el acto inaugural de las 'Jornadas para la recuperación de la cultura después de la DANA', que correrá a cargo de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez Salvador, y la responsable del área de Patrimonio de la Universitat de València, Marisa Vázquez de Ágredos Pascual, y que presentará José Ayelo, presidente de Gestió Cultural.

Tras la presentación, se proyectará el documental 'Después de la DANA' producido por la Fundación Chirivella Soriano. Esta primera jornada incluirán los bloques de la exposición de la experiencia de las entidades de recuperación cultural y su balance un año después de la DANA en el que participarán las asociaciones FULL, APIV, AVVAC, ORC-GC, FEVIM, ACRE y UNIÓN_AC.

Además, tendrá lugar la proyección de un fragmento del documental 'Resistents. Dones després de la DANA', producido por la Universitat de València y Ambra Projectes Culturals.

La sesión del miércoles 19 de noviembre comenzará con la exposición de diagnósticos sobre el alcance de la catástrofe en diversos ámbitos culturales junto a representantes de entidades para la recuperación cultural y contará con la participación de Josep Ma Bullón, expresidente de Gestión Cultural.

Acto seguido, la Compañía Anna Mateu Cía presentará un fragmento de su espectáculo de circo 'Gota a gota'. A lo largo de la mañana, tendrán lugar la charla 'El papel de la ciencia en el diseño e implementación de políticas culturales', a cargo de Olga Blasco, asesora científica del Ministerio de Cultura, y la ponencia 'La financiación europea de la cultura en un escenario de cambio climático', a cargo de Fabienne Trotte, responsable de gestión e innovación en Relais Culture.

MANUAL BUENAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Por la tarde, se celebrará la charla 'El valor de la cultura frente a situaciones de emergencia', a cargo de Aleix Pujol, responsable de comunicación y técnico de proyectos de la Fundació Horta Sud. También tendrá lugar la presentación del manual de buenas prácticas artísticas 'De la creación al trámite: Guía de orientación administrativa para artistas, intérpretes y gestores culturales' a cargo de Elba Torres, coordinadora de la ORC (Oficina per a la Recuperació Cultural- GC); Antonio García Sabater, abogado laboralista; Victòria Garrigues,

representante de AAPV (Actors i Actrius Professionals Valencians); y Ana H. Lorenzo Vegas, representante de APDCV (Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana).

La ORC es una oficina de acompañamiento, información, seguimiento de la evolución y diagnóstico de daños, en el proceso de recuperación cultural después del paso de la dana, coordinada por Gestió Cultural por encomienda directa del Ministerio de Cultura.

Desde el Ministerio de Cultura recuerdan que el pasado 21 de octubre el titular de la cartera, Ernest Urtasun, visitó algunos de los espacios culturales afectados por la riada del 29 de octubre de 2024, donde se reunió con representantes del sector cultural, así como gestores culturales de zonas afectadas y representantes de las oficinas y asociaciones profesionales que trabajan en la reconstrucción. Durante su visita anunció una nueva inversión de un millón de euros del Ministerio de Cultura, con el objetivo de impulsar la recuperación de la actividad del sector cultural.

Estas ayudas están destinadas al proyecto 'Salvem les fotos' en la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Estas nuevas ayudas se suman a los más de cuatro millones con los que el Ministerio de Cultura ha apoyado a lo largo del último año a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados por la dana, concluyen.