José Díez se reúne con alcaldes de municipios afectados por la dana Adam para explicarles las ayudas de la Generalitat

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia visita Els Poblets y Bellreguard para informar a sus alcaldes de las medidas habilitadas para afrontar los daños ocasionados por el temporal - GVA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, se ha reunido con los alcaldes de Els Poblets y Bellreguard para explicarles las ayudas urgentes habilitadas por el Consell para los ayuntamientos de los municipios afectados por la dana Adam los días 18 y 19 de octubre.

Díez se ha desplazado a ambas localidades para mantener encuentros con sus alcaldes, José Luis Mas y Alexandre Ruiz Gadea, respectivamente, informarles de las condiciones de estas ayudas y conocer las necesidades municipales derivadas del temporal, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El vicepresidente ha destacado que, desde el primer momento, "todo el Consell, ha estado sobre el terreno, en contacto permanente con los alcaldes y los vecinos, escuchando sus necesidades y atendiendo las prioridades de los municipios afectados".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado durante estos días y ha señalado que todos los centros sanitarios afectados se encuentran ya en funcionamiento, se han reparado 27 de las 29 depuradoras dañadas por el temporal y las 15 carreteras autonómicas afectadas ya están abiertas.

Díez ha señalado que queda trabajo por hacer y "vamos a seguir al lado de los vecinos, atentos a sus necesidades, hasta recuperar por completo la normalidad", ha subrayado.

ANTICIPO DE 200.000 EUROS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Durante los encuentros, ha explicado que el decreto aprobado por el Consell contempla un anticipo de 200.000 euros para los ayuntamientos afectados, que podrá abonarse sin necesidad de presentar garantías para facilitar la financiación de las actuaciones más urgentes, para lo cual la Generalitat ha dispuesto los primeros 17,5 millones de euros.

Esta cantidad podrá ampliarse cuando los gastos subvencionables acreditados por los ayuntamientos superen la aportación inicial, en función del coste de las actuaciones justificadas y de la disponibilidad presupuestaria.

"Queremos que los alcaldes conozcan bien las ayudas, qué actuaciones pueden financiar y cómo deben solicitarlas. Los ayuntamientos están atendiendo necesidades muy concretas y es importante que dispongan de toda la información para acceder a estos recursos", ha señalado Díez.

El vicepresidente segundo también ha destacado la importancia de mantener un contacto directo con los municipios para conocer las consecuencias del temporal y las actuaciones que deben llevar a cabo para recuperar los servicios afectados.

En este sentido, continuará los contactos también con los responsables municipales del resto de poblaciones afectadas para informarles de los recursos disponibles y de los procedimientos para acceder a ellos, así como para conocer las actuaciones que necesitan acometer.

AYUDAS PARA REPARAR LOS DAÑOS Y RECUPERAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Las ayudas tienen como objetivo financiar las actuaciones extraordinarias derivadas del temporal, reparar los daños ocasionados en infraestructuras y equipamientos municipales y contribuir al restablecimiento de los servicios públicos esenciales.

Entre los gastos subvencionables se encuentran los trabajos extraordinarios de protección civil, seguridad, evacuación y atención inmediata a la población, así como las labores de limpieza, retirada de lodos, residuos y escombros, achique de agua y acondicionamiento de espacios públicos.

También podrán financiarse las reparaciones de calles, caminos municipales y rurales, puentes, muros, taludes, drenajes y accesos, así como de las redes municipales de abastecimiento de agua, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

El decreto contempla igualmente la recuperación de edificios, equipamientos, instalaciones y maquinaria municipales dañados, además de las contrataciones extraordinarias de personal, servicios, suministros y medios materiales necesarios para hacer frente a la emergencia.

Asimismo, podrán incluirse intervenciones sobre infraestructuras hidráulicas, acequias, drenajes e instalaciones de riego cuando correspondan a competencias o responsabilidades municipales o exista un instrumento jurídico que permita su financiación.

Las ayudas se concederán de forma directa, atendiendo al carácter excepcional del episodio meteorológico y a la necesidad de agilizar la respuesta administrativa.

Los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Generalitat desde las 9.00 horas del 2 de noviembre de 2026 hasta las 23.59 horas del 1 de febrero de 2027.