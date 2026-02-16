José Díez y Toni Pérez se reúnen para abordar "iniciativas conjuntas" de Generalitat y Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se ha reunido este lunes en el Palacio Provincial con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez Climent, para abordar "iniciativas conjuntas" entre ambas administraciones.

En el encuentro han participado también el director general de Coordinación de la Acción del Gobierno, Alberto Pascual, y la directora general de Coordinación, Lucía de Pedro, así como la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el responsable institucional está manteniendo con miembros del Consell y que arrancó con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El objetivo es "tratar asuntos de interés para la provincia de Alicante en materia hídrica, de infraestructuras o de servicios asistenciales", entre otros.

Díez ha destacado que "estrechar la colaboración entre las administraciones es fundamental para sacar adelante" lo que comparten, "con el fin de avanzar en la proyección de la ciudad y la provincia, y así seguir mejorando la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía", ha precisado la administración autonómica en un comunicado.