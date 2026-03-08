Mª José Lora: "La pirotecnia no ha sido un sector de hombres, ha sido un sector visualizado con hombres"

Entrevista a María José Lora, presidenta de la Asociación de Pirotécnicos Valencianos (Piroval) y gerente de la pirotecnia Caballer FX de Moncada - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

María José Lora, presidenta de la Asociación de Pirotécnicos Valencianos (Piroval) y gerente de la pirotecnia Caballer FX de Moncada (Valencia), asegura que "toda la vida" han trabajado mujeres pirotécnicas en el sector, como su abuela al frente de su propia empresa, pero cree que se "exteriorizaba al hombre" en el montaje y disparo de los espectáculos mientras que ellas también asumen "la parte de la conciliación familiar".

"No ha sido un sector de hombres, ha sido un sector visualizado con hombres. Yo recuerdo en la fábrica de mi abuela que había mucha plantilla femenina y lo que pasa es que, cuando salían a la calle a montar, eran ellos los que iban; también por la parte de conciliación familiar, que creo que sigue. Es un problema, pero era por eso, porque exteriorizaban al hombre; pero la mujer es muy hábil para las cosas manuales y aquí se hacen muchas", manifiesta en una entrevista a Europa Press Televisión con motivo del 8M.

Lora, quien disparó hace dos semanas la Crida de las Fallas 2026 y se encargará de la 'mascletà' del próximo 18 de marzo, señala que trabajar en el sector de la pirotecnia supone "un sacrificio" por el trabajo que conlleva, pero niega haber tenido "ningún problema en el día a día" por el hecho de que sea mayoritariamente masculino, ya que tuvo el ejemplo de su abuela --Josefina Caballer, quien en 1954 fue la primera mujer en disparar una Nit del Foc en València-- cuando dirigía su empresa pirotécnica.

Según explica, el sector se percibe como más masculino "en el exterior, cuando vas a contratar o cuando vas a disparar": "Ahí sí que notas un poco más de diferencia en el trato, pero la verdad es que todos respetan, aquí nos intentamos tratar todos igualmente y tenemos una plantilla de siete mujeres trabajando".

A su juicio, actualmente se ha conseguido que haya más mujeres liderando y trabajando en proyectos pirotécnicos gracias a "campañas y campañas" que les han dado imagen, aunque subraya que "ha habido pirotécnicas toda la vida".

La presidenta de los pirotécnicos valencianos explica que las primeras empresas del sector como tal empezaron a aparecer hacia 1930; "primero como afición y luego se profesionalizó". Actualmente hay 24 compañías pirotécnicas en la Comunitat Valenciana.

Sobre la historia de Caballer FX, rememora que empezó con su tatarabuelo y sigue con ella después de cuatro generaciones, tras lo que dará el testigo a su hijo como quinta generación. Durante la trayectoria de la empresa, su abuela asumió el testigo porque "ninguno de los hermanos quiso continuar".

"MUCHO SUFRIMIENTO Y MUCHA SUPERVIVENCIA"

"Aquí estamos, después de mucho sufrimiento y mucha supervivencia. Hemos pasado años duros, sobre todo con la pandemia. Y ahora parece que está remontando, pero esto es muy sacrificado", asevera.

Respecto al día a día de un pirotécnico, Lora explica que consiste en "levantarse muy pronto, llegar, supervisar, dejar todo preparado para el día siguiente y supervisar el montaje si hay días de montaje previos": "Esto es tan polifacético y hay que hacer tantas cosas que tienes que supervisar a todos y, por supuesto, delegar y controlar con los que delegas".

Para ella, dirigir Caballer FX supone "una responsabilidad y un sacrificio enorme", ya que en invierno consiste en "buscar trabajo para poder trabajar en verano" y en verano "es la campaña más importante y tampoco tienes vida": "Tu vida es un sacrificio siempre para trabajo. Somos empresas familiares y nos dedicamos 24 horas, siete días a la semana".

Las Fallas son para el sector "un balón de oxígeno" tras la temporada baja entre diciembre y verano, aunque afrontan "mucho lío" por llegar a "muchos sitios, muchas comisiones" y tener que disponer de personal externo. En estas fiestas josefinas, además de la Crida y de la 'mascletà' del 18 en la plaza del Ayuntamiento, se encargará de disparar en varias fallas por el 8M.

"El dinero te lo da todos los clientes de fallas que tienes, no puedes dedicarte solo al Ayuntamiento", subraya, y recuerda que el montaje de una 'mascletà' u otro espectáculo pirotécnico requiere de mucha preparación y técnicos responsables. "No llegas a montar una sombrilla", ilustra.

En Caballer FX fabrican "todo" lo relacionado con los espectáculos pirotécnicos, "desde la pólvora hasta la traca, los artefactos, los artificios, el color...". "Por eso el producto es mejor, porque al final aquí se fabrica todo --sostiene--. Aquí se fabrica calidad y se fabrica producto valenciano, y eso es muy importante. La materia prima, el control... lo utilizas tú para tus espectáculos, entonces esto lleva una nota de superioridad porque es para ti, para mostrarlo, y se diferencia mucho en los efectos, la duración, el sonido y, sobre todo, la seguridad.

FALTA RELEVO GENERACIONAL Y MANO DE OBRA

En cuanto al futuro del sector, la presidenta de Piroval afirma: "Sinceramente, creo que no estamos bien valorados y no sé esto cómo va a acabar. Primero porque tenemos un problema de sucesión generacional muy importante, de mano de obra y, luego, todos los problemas: impuestos, normativas... Entonces, sinceramente, creo que no tenemos un buen futuro. Nos tienen que tratar mejor".

Preguntada por si no es muy optimista, indica que no considera que los pirotécnicos estén "bien valorados": "Para todo lo que hacemos y todo lo que movemos deberíamos estar más considerados. En València y en todas las ciudades movemos masas y con poca inversión, entonces creo que deberían de cuidarlo un poco mejor".