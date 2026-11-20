Lugar donde estaba previsto el desahucio. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

José María Buahoiri, un hombre de 63 años, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, ha abandonado finalmente la vivienda de la que iba a ser desahuciado este viernes, después de que el Ayuntamiento de València le haya facilitado alojamiento en una casa compartida.

El hombre, con doble nacionalidad guineano-española, ha dejado la vivienda en la que llevaba residiendo 22 años, que compró con una hipoteca cuando llegó a España. Según relató esta semana, la crisis de 2008 supuso el inicio de sus problemas económicos hasta el punto de pedir una primera moratoria hipotecaria en 2016 que le permitía vivir en la casa durante cuatro años. El inmueble pasó a ser propiedad del banco, que lo vendió a unos particulares y, finalmente, estos instaron al desahucio.

El lanzamiento se iba a ejecutar este lunes, pero quedó aplazado después de que la representación de José María presentara informes médicos, ya que ha sido intervenido quirúrgicamente recientemente.

Este viernes, sobre las 09.05 horas, ha llegado la comisión judicial con agentes de la Policía Nacional al edificio de la Avenida Doctor Peset Aleixandre en València. Activistas concentrados en los alrededores han recibido a la comitiva entre gritos de "vergonya" (vergüenza) y de "Basta ya, ni un desahucio más". Algunos agentes se han quedado a las puertas del edificio.

Mientras, José María Buahoiri permanecía en la vivienda donde hasta ahora residía, acompañado de Psicólogos Sin Fronteras y Servicios Sociales.

Según han relatado desde la PAH, José María, su representación legal y las organizaciones sociales han estado en conversaciones con el Ayuntamiento de València y habían rechazado hasta ahora las alternativas de alojamiento que ofrecía la corporación local, ya que consistían en albergues y hostales. "José María está enfermo, entendemos que su situación personal debe de ser considerada con cierta atención y que no se le puede arrojar a un albergue", ha señalado el portavoz de la plataforma, José Luis.

Finalmente, los Servicios Sociales han ofrecido a José María alojamiento en una casa compartida y el hombre ha accedido a dejar la vivienda. "Eso va a permitir que vaya a estar más tranquilo, que esté en una vivienda y va a permitir sentirse acogido. Eso no quiere decir que nos demos por satisfechos. Vamos a hacer un seguimiento hasta que no tenga un espacio definitivo", ha explicado el representante de la PAH, que pide más inversión en alternativas habitacionales y que José María pueda acceder a una residencia.

Fuentes del Ayuntamiento de València han detallado a Europa Press que Servicios Sociales ha hecho de oficio un informe de vulnerabilidad tras conocer el caso por los medios, ya que "nadie había llamado al consistorio".

Asimismo, agregan que ha pedido a la Conselleria una plaza de urgencia en la residencia y mientras tanto estará en un piso compartido de la corporación municipal.

Sobre las 10.43 horas, José María Buahoiri ha salido del edificio por su propio pie acompañado de representantes de las entidades que lo han acompañado durante el proceso. El hombre ha saludado a los activistas congregados, se ha abrazo con algunas de las personas que le han apoyado, y ha dejado el lugar en una furgoneta de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València.

Desde Juntes per l'Habitatge, València no està en Venda, Sindicat de Llogateres y la PAH han manifestado su "rotundo desacuerdo" con la decisión judicial de desahuciar a José María Buahoiri, quien había pedido que se le aplicara la moratoria hipotecaria sin recibir respuesta. También han criticado que no se haya recibido respuesta al recurso de reposición presentado por el abogado del hombre.

Igualmente, desde las entidades han lamentado que "no se haya transigido a ampliar la situación de permanencia en su vivienda y a suspender momentáneamente el desahucio" para dar tiempo a los Servicios Sociales a buscar una "alternativa permanente".

EL NUEVO DECRETO, "UN PARCHE"

Desde el Sindicat de Llogateres, Eva García ha lamentado que "no se estén atendiendo los recursos" presentados por la representación legal de Buahoiri. En esa línea, ha apuntado que los últimos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno no están fallando porque "están permitiendo ejecutar acción sindical y paralizar algunos desahucios", pero ha lamentado que no evitan todos los desahucios y que son un " parche más del gobierno".

"Lo que exigimos es la paralización de todos los desahucios, no aquellos solo que no tengan alternativa habitacional o que estén en situación de vulnerabilidad. Queremos que nadie esté sin casa porque el derecho a la vivienda está por encima del derecho a especular y a la empresa".

En ese sentido, el representante de la PAH, José Luis González, ha apuntado que "los movimientos sociales queremos alternativas definitivas y estructurales", y ha advertido el "gran agujero" del decreto del Gobierno que "permite que la situación de vulnerabilidad de una persona no sea predominante, es decir, que predomine otro interés, el de la vulnerabilidad del propietario o que el propietario tenga menos de dos viviendas".

Esta cuestión, a su juicio, "puede ser un coladero" para paralizar los desahucios porque hay pequeños propietarios que "mimetizan el espíritu de especulación que tienen los fondos buitre". Ante ello, ha reclamado la modificación de la normativa.