José María Pou, Lola Herrera y El Brujo celebrarán la temporada del 111 aniversario del Teatro Olympia de València

Olympia celebra 111 años de primeras veces al levantar el telón de su nueva temporada - TEATRO OLYMPIA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grandes nombres de la escena, entre ellos José María Pou, Lola Herrera o El Brujo, actuarán en la temporada 2026-2027, cuando se conmemora el 111 aniversario del Teatro Olympia de València, el principal referente de Olympia Metropolitana "y uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital del Turia".

"Hace 111 años un telón se abría por primera vez. Desde entonces, esta sensación de emoción y nervios ha sucedido muchas veces más: en nuevos espectáculos, con nuevos públicos, nuevos proyectos y con las primeras visitas de artistas que hoy son grandes figuras de la escena y que un día dejaron aquí su primera huella", recuerdan los responsables de la empresa de artes escénicas en un comunicado.

Bajo el lema '111 años de primeras veces', Olympia Metropolitana --Teatro Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent, Palau Altea, Cinestudio d'Or y Escuela Olympia-- pone el foco en las historias de espectadores, artistas, profesionales y todas aquellas personas que, generación tras generación, han formado y siguen formando parte de sus espacios y proyectos.

Este particular aniversario del Teatro Olympia se convierte así en "el punto de partida de un relato que trasciende al resto de espacios".

La entidad afronta esta nueva temporada tras cerrar un curso marcado con cerca de 400.000 espectadores en el conjunto de los espacios que gestiona.

Teatro Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent y Palau Altea sumaron 275 espectáculos programados a lo largo de la temporada pasada, a los que se añade la actividad de Cinestudio d'Or, con su característica programación cinematográfica en sesión doble.

Además, cerca de 400 alumnos pasaron por la Escuela Olympia durante el último curso, formándose en disciplinas como teatro musical, interpretación y canto. Junto a la exhibición y la formación, Olympia Metropolitana viajó también para experimentar la emoción de esas primeras veces fuera de sus recintos. Mantuvo una intensa actividad como productora, con nuevos espectáculos y producciones que continuaron su recorrido por escenarios de toda España.

Títulos como La Ratonera, Escape Room, La Ternura o La mujer de negro, entre otros, pasaron por ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza, Bilbao o San Sebastián. En el año de su 111 aniversario, el Teatro Olympia ha abierto la temporada con localidades prácticamente agotadas para Bota Antonia, el nuevo espectáculo de Los Morancos.

Más adelante, recibirá, entre otros, a José María Pou, Paz Padilla, Rafael Álvarez El Brujo, Julián López y Pepón Nieto, además de lo nuevo de Els Joglars y el regreso de Eugeni Alemany. Entre los musicales destacan The Book of Mormon, su humor ácido e irreverente lo ha convertido en uno de los grandes fenómenos del género de los últimos años; el clásico Sonrisas y lágrimas; y Ballant, ballant, una propuesta ligada a la música y la cultura valenciana.

También tendrán un hueco grandes nombres de la canción como Fórmula V, Catherine Russell, El Consorcio y Julio Iglesias Jr., mientras que el humor traerá al escenario a Edu Soto, Comandante Lara, Patricia Espejo, Martita de Graná, Miguel Lago, Aguilera Meni y David Suárez, entre otros. Una temporada que vuelve a hacer de la variedad una de las señas de identidad del Teatro Olympia, con propuestas para todos los gustos y públicos.

En cuanto a la programación del Teatre Talia, la temporada comienza con la comedia Miénteme, protagonizada por Samanta Villar y Beatriz Rico, y con el esperado regreso, 27 años después, de Besos, de Albena Teatre. Entre los títulos de la temporada se encuentra también Carmen, nada de nadie, dirigida por Fernando Soto y protagonizada por Beatriz Argüello, que lleva a escena la vida de Carmen Díez de Rivera, secretaria de Adolfo Suárez.

Por el Talia pasará además Carmen Morales con un espectáculo en el que recorre la vida y trayectoria de su madre, Rocío Dúrcal. La temporada contará también con el estreno de Toscana, protagonizada por Enrique Arce, coproducida por Olympia Metropolitana, y con el regreso de La Ternura, tras la gran acogida del público valenciano la pasada temporada.

Próximamente saldrán a la venta las entradas para Las chicas del 27, dirigida por Xavier Albertí y protagonizada por Silvia Marsó, así como para el regreso de Toni Acosta con Una madre de película.

HUMOR COMO "SEÑA DE IDENTIDAD"

El flamenco seguirá ocupando un lugar destacado en el Talia con la XVIII edición de Panorama Flamenco y la cita semanal de Teatre Tablao Flamenco, cada jueves. El humor volverá a ser otra de las señas de identidad del espacio, con propuestas como Corta el Cable Rojo y nombres habituales de Las Noches del Talia, entre ellos La Tía Visantica, Óscar Tramoyeres y Rafa Alarcón, entre muchos otros.

La temporada se extiende también al Auditori de Torrent y Palau Altea, que volverán a reunir durante los próximos meses destacados nombres del teatro, la música y la danza, así como diversas propuestas familiares.

Por el escenario de Torrent pasarán Paloma San Basilio, Lola Herrera y La flauta mágica, además de celebrarse una nueva edición del tradicional Festival Flamenc de Torrent.

Por su parte, Palau Altea afronta su segunda temporada bajo la gestión de Olympia Metropolitana, en colaboración con Pentación Espectáculos, con nombres y propuestas como lo nuevo de La Cubana, José María Pou, Imanol Arias y María Barranco, además de la versión teatral de El club de los poetas muertos, protagonizada por Juanjo Artero, entre otros títulos destacados.

"En un momento de cambios e incertidumbre, alcanzar 111 años supone también reafirmar el valor de la cultura como espacio de encuentro y memoria compartida. Una nueva temporada que comienza con la mirada puesta en todo lo que está por venir y con un aniversario singular como punto de partida: 111 años de primeras veces", concluyen.