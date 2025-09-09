José Roldán, mejor panadero del mundo de 2025, participará en Alicante Gastronómica

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alicante Gastronómica contará con la participación del mejor panadero del mundo de 2025, José Roldán, quien ofrecerá a los visitantes del evento culinario una "clase magistral sobre la nueva repostería".

La participación de Roldán es parte de la oferta que la séptima edición de esta cita incluye en su programación como "reivindicación de la importancia que tiene el sector de la panadería, repostería y harinas dentro del recetario y la cultura gastronómica mediterránea".

El mundo de los obradores, la panadería, repostería y pastelería de España tendrá su gran foro en Alicante Gastronómica entre el 3 y 6 de octubre, en la feria experiencial que aglutina toda la oferta del sector en sus dos pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante).

La feria centra gran parte de su programa en el horno y crea "un espacio exclusivo donde encontrarse" con el gran público como es La Glorieta de los Hornos, donde el año pasado asistieron 78.000 personas.

En este "punto central", se desarrollarán "los premios y concursos más importantes", habrá "decenas de demostraciones, catas, talleres y presentaciones de un sector que se reivindica como esencial en el mundo de la gastronomía, la hostelería y la restauración", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

En concreto, Roldán ofrecerá al gran público una demostración de bollería creativa, "una muestra de cómo convertir esta disciplina de los hornos tradicionales en una actividad creativa y artística, gracias a las últimas técnicas, a la configuración de formas innovadoras y a la combinación de excelencia de sabores y texturas".

El mejor panadero del mundo también es formador de los Espigas, la Selección Nacional de Panadería Artesana de España. Junto a Roldán, acudirán "grandes personalidades" de prestigio en el sector como Luis Fernández, pastelero revelación en Madrid Fusión en 2025, y representantes de Moulin de Colagne y del Club Richemont, como Christian Pourcel, Guillaume Girondel, Matteo Cunsolo o Fabiano Zucchi.

PROFESIONALES "DE ALTO PRESTIGIO"

A este elenco, se unirán profesionales "de alto prestigio de toda España" en las diferentes sesiones de cata, degustaciones y presentaciones de nuevos productos. Entre los invitados, Jorge Pastor presentará el proyecto Healthy Bread Quality Index (HBQI), un índice que mide la calidad del pan en base a sus niveles nutricionales y la presencia de aditivos artificiales.

El HBQI se convierte en un indicador que permite al consumidor final tomar decisiones de consumo sobre el producto de horno y harina más saludables. La ponencia de Pastor tendrá lugar el domingo 5 de octubre, bajo el título 'Una nueva forma de contemplar la calidad del pan', en el marco de la celebración del segundo concurso del mejor pan del Mediterráneo.

La Glorieta también será el escenario de los grandes concursos. El más esperado es la segunda edición del Premio de Alta Pastelería Internacional Paco Torreblanca y cobran "muchísimo peso" las ediciones del Concurso de Mejor Pan Mediterráneo o el concurso de Monas y Toñas.

Alicante Gastronómica será la sede la Asamblea General del Club Richemont de Alta Panadería, que contará con la participación de la Selección Nacional de la Panadería Artesana (Espigas), entidad que aglutina a los mejores profesionales del sector, una iniciativa que se remonta a 2015 de la mano de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan).

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha dicho que el objetivo es "dar el valor que merece la producción de pan, repostería y panadería". "Podemos hablar de vinos, arroces, y otros productos, que son esenciales y definitorios de la gastronomía mediterránea, pero nuestra diferencia es que no olvidamos productos muy mediterráneos: el pan y las harinas", ha apuntado.

Y ha continuado: "La producción de los obradores y hornos tienen la misma importancia y son tan característicos del sabor mediterráneo que deben ser también protagonistas, y en Alicante Gastronómica lo son".

ACTIVIDADES

La programación de esta edición cuenta con dos actividades que resumen esta filosofía que marca del desarrollo de la feria. De una parte, la sesión 'El pan en los restaurantes de alta cocina', que contará con la participación de Martín de Lucas (restaurante Lasarte-Barcelona), Eunice Velasques (restaurante BonAmb-Xàia) y Aurora Torres (restaurante Lula-Los Montesinos), quienes analizarán bajo su perspectiva el papel del pan en los menús de Estrella Michelin y Soles Repsol y su "importancia" como producto esencial y de lujo.

En una línea similar, se ha preparado el encuentro de mujeres vinculadas al sector, que son "la fuerza de innovación más importante dentro del mundo del horno en España". 'El pan del futuro empieza aquí' es un encuentro de jóvenes panaderas "que transforman el sector con conciencia, criterios de sostenibilidad y nuevas técnicas". Las invitadas son Marta Antolinos, Carmen María Guardiola y Aida Wizner.

"CITAS INELUDIBLES"

La oferta de Alicante Gastronómica para el sector del obrar es "inmensa", pero hay algunas citas "que se consideran ineludibles para conocer las tendencias de futuro". José Roldán, mejor panadero mundial de, formador de los Espigas y la Selección Nacional de Panadería Artesana de España, ofrecerá una demostración sobre bollería creativa, desde el origen tradicional de este producto a su creación como disciplina artística. Por su parte, Guillaume Gironde, de Moulin de Colagne, llevará a cabo un taller de panes artesanos.

El presidente del Club Richemont Italia, Matteo Cunsolo, ofrecerá al público una demostración de un producto milanés por antonomasia, la 'ciabatta' italiana, mientras que su compatriota Fabrizio Zucchi hará lo mismo con la 'focaccia' italiana. Pino Buscemi y Christian Pourcel desarrollarán sus respectivas sesiones de taller de panes artesanos.

La tarta de queso también tendrá su protagonismo de la mano de "grandes referentes" como Nico Reyes (Cañadío-Madrid), Rocío Arroyo (Ciudad Real) y Julia Sala (Tartas de Julita-Alicante). Reyes es el "flamante campeón" en el concurso a la Mejor Tarta de Queso de España, celebrado en Burgos.

Además, Arroyo ha llevado su receta de tarta de queso manchego de la abuela Cándida a los "mejores certámenes con notables éxitos", y la alicantina Julia Sala "se ha hecho con un hueco entre las grandes maestras de la tarta de queso gracias a sus establecimientos de Alicante, Elche y Murcia con este producto estrella".