Josetxu Obregón y su grupo 'La Ritirata' presentan el 25 de enero en el CaixaForum su programa 'Il Spiritillo Brando'

'La Ritirata' - CAIXAFÓRUM

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director y violonchelista, Josetxu Obregón, actuará con su agrupación de interpretación histórica, 'La Ritirata', en el CaixaForum de València el día 25 de enero a las 18.30 horas con el programa 'Il Spiritillo Brando'.

La obra es una "oportunidad única" para disfrutar del "prestigioso" grupo dedicado a la interpretación histórica y liderado por el violonchelista bilbaíno, que en esta ocasión ejercerá de instrumentista y director artístico en un quinteto completado por Tamar Lalo con la flauta, Josep Maria Martí con la guitarra barroc, Alberto Martínez Molina en la clave y David Mayoral en la percusión, ha informado la fundación en un comunicado.

En concreto, se trata de un "emocionante viaje musical" por las cortes de Italia y España en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. "'Il Spiritillo Brando' evoca tanto las danzas cortesanas del virreinato español en Nápoles como la leyenda popular napolitana del Spiritillo, esos traviesos duendes que erraban por las calles y servían para explicar las imperfecciones humanas", han comentado.

Obregón ha expresado que al grupo le hace "mucha ilusión" acudir al CaixaForum de València con su proyecto 'Il Spiritillo Brando', "el programa que más hemos hecho en gira, no solo a nivel nacional, sino por todo el mundo". "Es un programa al que le tenemos mucho cariño y que estamos haciendo en esta gira CaixaForum que ya nos llevó a Palma de Mallorca, a Barcelona, a Sevilla y ahora presentaremos en esta estupenda sala", ha agregado.

Y ha apuntado: "Nos ilusiona poder hacer este recorrido por músicas del 'Seicento', el siglo XVII italiano, francamente divertidas, pensadas para entretener a reyes y nobles, casi de danza".

Para el director, es un programa "muy ameno, con percusión y guitarra barroca, aparte de transportar al público a este 'Seicento', dan ganas de bailar a todos, a los músicos y al público". "Es un programa muy bonito", ha señalado Obregón.

La obra llega a València tras el "exitoso y emotivo" homenaje ofrecido el pasado día 17 de enero en el Teatro Arriaga de Bilbao al compositor bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga el día del 200 aniversario de su fallecimiento.

Tras su paso por la Comunitat Valenciana, visitará Andalucía para actuar el día 30 de enero en el Espacio Turina de Sevilla dirigiendo la ópera 'Les Arts Florissants' de Marc-Antoine Charpentier. En febrero, interpretará nuevamente a Arriaga en el Narodowe Forum Muzyki (Foro Nacional de Música) de Breslavia, Polonia, un programa que se repetirá en verano para la Quincena Musical de San Sebastián. Otra de las citas del año será en abril, cuando Obregón dirigirá la 'Pasión según San Juan' de Bach.