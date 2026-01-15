La Jove Orquestra de la Generalitat convoca audiciones para 38 plazas en cuatro especialidades instrumentales

Archivo - El Institut Valencià de Cultura celebra las audiciones para la nueva Jove Orquestra de la Generalitat - XEPO W.S. / GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Jove Orquestra de la Generalitat, unidad artística dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha abierto la convocatoria de audiciones para cubrir 38 plazas en cuatro especialidades instrumentales: 20 de violín, 8 de viola, 6 violonchelo y 4 de contrabajo.

Pueden inscribirse a las audiciones los músicos nacidos o residentes en la Comunitat Valenciana que tengan entre 16 y 26 años en el momento de realizar la prueba y que hayan finalizado los estudios correspondientes al tercer ciclo del grado medio de música.

Los aspirantes pueden enviar sus solicitudes hasta el 30 de enero por vía telemática en la web del IVC. Las listas definitivas de admitidos para realizar las pruebas se harán públicas el día 16 febrero y las audiciones tendrán lugar en València del 23 de febrero al 3 de marzo, con dos ejercicios.

Las bases de la convocatoria y toda la información para las solicitudes puede consultarse en la web del IVC.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del IVC y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

Su objetivo es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica.