La Jove Orquestra de la Generalitat inicia su Trobada d'Estiu, que culminará con tres conciertos

La Jove orquetra de la Generalitat inicia su Trobada d'Estiu - GVA

VALÈNCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unidad artística dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), celebra hasta el próximo 18 de julio su tradicional Trobada d'Estiu en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de València, una iniciativa que reúne a 69 músicos menores de 26 años para completar las clases y los ensayos del programa de formación.

Durante el acto inaugural de este periodo de convivencia, formación y perfeccionamiento musical, celebrado en el propio Conservatorio Superior de Música, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriz Traver, ha dado la bienvenida a los jóvenes músicos, junto al personal técnico y al profesorado especializado.

Bajo la dirección de Jordi Francés y con Jesús Orón como director asistente, los participantes trabajan durante diez días un repertorio que será presentado posteriormente en tres conciertos programados en Utiel, Llíria y Cullera.

El repertorio tiene una duración de 65 minutos y se compone de dos partes. En la primera se interpretará la pieza 'The Chairman dances', de John Addams, seguida del balé completo 'Ma mère l'oye', de Maurice Ravel. La segunda parte estará protagonizada por la interpretación de la Sinfonía n.º 9 de Dmitri Shostakovich.

El primer concierto de la Trobada d'Estiu se celebrará el 16 de julio, a las 20.30 horas, en el Teatro Rambal de Utiel. El viernes 17 de julio, a las 20.00 horas, la orquesta actuará en el Teatre de la Unió Músical de Llíria. El ciclo concluirá el 18 de julio, también a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de Cullera.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

Su objetivo es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica.

En concreto, en la Trobada d'Estiu de este año participan los profesores Ángel Marzal (flauta), Rafa Cuellar (oboe), Voro Peris (clarinete), Juan E. Sapiña (fagot), Vicente Balaguer y Ana Sanchis (violines), Francesc Gayá (viola), Mayte García (violonchelo), Javier Sapiña (contrabajo), Juanjo Llimerá (trompa), Javier Barberá (trompeta), J. Bautista Abad (trombón) y Miguel Ángel Orero (percusión).