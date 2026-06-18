La joven que acusa al Jincho de violación afirma que le obligó con fuerza a realizarle una felación y el rapero lo niega

Los cantantes 'El Jincho' y 'Osiris El Enemy' durante un juicio en la Audiencia Provincial de Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La joven que acusa de violación al Jincho, una chica con discapacidad del 41 por ciento y grado uno de dependencia que en el momento de los hechos, en 2023, tenía 17 años, ha relatado este jueves ante la Audiencia de Valencia que el rapero le obligó a practicarle una felación en la habitación en la que se alojaba tras un concierto: "Le dije que no quería, que no quería, pero me cogió la cabeza con fuerza". El rapero lo ha negado y ha asegurado que la denunciante "se lo ha inventado, es totalmente falso, no me hizo nada".

Previamente, según ha declarado la chica detrás de un parabán, otro cantante, conocido como 'Osiris El Enemy', la drogó y le obligó a tener relaciones en otra habitación. "Me cogió de los brazos. Le dije varias veces que me dejara en paz y el seguía insistiendo". El cantante también lo ha negado.

Por estos hechos, que se han juzgado este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, la Fiscalía solicita 13 años de prisión por un delito de agresión sexual para cada uno de los acusados y alternativamente cuatro --petición a la que se ha sumado la acusación particular-- mientras que las defensas piden la libre absolución.

Durante la vista el padre de la denunciante ha desvelado que su hija recibió el pasado domingo una videollamada de 'Osiris El Enemy' pese a tener en vigor una orden de alejamiento y varias desde un número oculto sobre las 4.00 de esta madrugada. El presidente de la sala ha anunciado que se derivará la situación expuesta por el padre para que se trate en un otro procedimiento.

Además, la acusación particular ha anunciado que pedirá que se deduzca testimonio por un presunto delito de falso testimonio a la amiga de la víctima, al cambiar de versión en la vista respecto a la declaración qoe ofreció en instrucción y Policía.

Los hechos juzgados se remontan al 4 de noviembre de 2023 cuando la joven --que entonces estaba internada en un centro terapéutico-- acudió a un concierto en una sala de Mislata (Valencia). Su padre las llevó ya que al ser menores de edad debían entrar con una autorización. Tenían entradas VIP, lo que les permitió conocer a los cantantes.

La chica ha declarado que subió voluntariamente a la habitación de 'Osiris El Enemy' y que vio claramente cómo le puso cocaína en la bebida y le obligó a bebérsela y después a tener relaciones aunque no quería. "Él sabía que tenía 17 años, pero le dio igual", ha afirmado.

Luego acudió a la habitación del Jincho "muy mareada" en busca de su amiga porque quería irse. Le abrió el rapero, su amiga estaba en el baño. Se quedó en la cama sola con él, que estaba desnudo, y le obligó a realizarle una felación. Después fueron a la habitación de Osiris ha pedirle dinero para un taxi. Él se ofreció a dárselo a cambio de sexo y se negó.

A continuación ha testificado el padre de la chica que ha revelado al tribunal que 'Osiris' llamó por teléfono a su hija este pasado domingo y cómo ella "entró en pánico" y que esta madrugada, en las vísperas del juicio, ha recibido varias llamadas desde un número oculto. "Por favor, que la dejen en paz, que ya le han hecho bastante daño, que es una niña aunque tenga 20 años, y la han destrozado", ha implorado al tribunal.

El padre ha recalcado que su hija nunca ha consumido drogas y que es "muy influenciable, muy manipulable" y "muy infantil". "Vive en su mundo de niña como si tuviera 10 años no sabe diferenciar el bien y el mal y para no enfadar a las personas hace lo que dice la gente", ha señalado el progenitor, que ha apuntado que han tenido que llevar fuera de València a su hija con otros familiares.

HECHOS "INVENTADOS"

Por su parte, el Jincho, que ha declarado en último lugar, ha afirmado que invitó a pasar a la chica por indicación de la amiga, que en ese momento estaba en el baño, y que él no estaba desnudo sino que llevaba un calzoncillo o un pantalón corto. Como estaba mareada le ofreció que comiera una hamburguesa y él se fue a la ventana a fumar. Ha asegurado que desconocía su edad y ha negado la agresión. "Se lo ha inventado", ha afirmado.

Por su parte, Osiris, que ha afirmado que no conocía su edad ni se percibió de que la chica tenía una discapacidda, ha negado haber drogado a la víctima y haberla forzado porque cuando se estaban "enrollando" ella le dijo que tenía la regla y él no quiso seguir. Pero siguieron besándose. "Estuvo todo bien, de buen rollo", ha asegurado.

Sobre una fotografía en la que se ve cogerla con fuerza las muñecas, ha señalado que era "en plan cariñoso" para preguntarle qué le pasaba y ha justificado que llamó por error a la chica cuando estaba con su abogado repasando las conversaciones y colgó "de inmediato".

La amiga ha cuestionado la versión de la denunciante pese a sus declaraciones ante la Policía y en fase de instrucción en la que aseguró que al salir del baño vio que la víctima le estaba haciendo una felación a Jincho y este "le daba palmaditas en la cara". Sin embargo, en su declaración de hoy, por teleconferencia, ha afirmado que su amiga le ha "manipulado en muchas cosas", que no apoya su declaración y ha negado haber recibido ninguna llamada de los acusados.

El presidente del tribunal le ha recordado su obligación de decir la verdad y que cometer un delito de falso testimonio conlleva penas de prisión. Ha declarado que tampoco recuerda los mensajes que envió a Osiris en los que le preguntaba si era verdad que El Jincho tiene sida o otros en los que le decía "cariño, amor, negrito lindo yo estoy a vuestro favor" o "tranquilo conmigo no tenéis problema, puedo hablar con tu abogada para ayudaros".

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

En la sesión también han declarado la psicóloga que la evaluó en la fase de instrucción que ha confirmado que la chica sufre "un estrés postraumático de intensidad alta", que es "infantil, totalmente influenciable, y no parecía la edad que tenía" y que en su discurso, debido a su incapacidad, puede haber "vacíos e incoherencias", lo que no significa que esté mintiendo.

Por su parte, la ginecóloga que atendió a la joven en el hospital ha señalado que no presentaba lesión genital o extragenital y que estaba "desorientada" y con la "memoria alterada" y que recordaba con "neblina" y "de forma vaga" las agresiones sexuales, pero sí que se "se duchó y se limpió muchísimo por todas las partes".