Jóvenes de territorios afectados por la dana se expresan a través de la exposición 'Relatos que transforman'

Jóvenes de territorios afectados por la dana se expresan a través de la exposición 'Relatos que trasforman' - FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Relatos que transforman. Construyendo resiliencia a través de la expresión artística juvenil' es la nueva exposición audiovisual inmersiva que utiliza la fotografía participativa y los relatos sonoros como espacios de expresión entre adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años de territorios afectados por la dana.

La muestra se podrá visitar en el espacio Gent Jove de Aldaia desde su inauguración el próximo jueves 24 de septiembre, a las 19.00 horas, hasta el 6 de octubre, como ha informado la Fundación por la Justicia en un comunicado.

El proyecto, impulsado por Fundación por la Justicia, se ha llevado a cabo por María Sainz Arandia, Rosi Cózar Navarro, Miguel Buendía y Miguel Ayala Tomás, profesionales de la fotografía, la psicología y la creación sonora respectivamente, y ha generado un espacio de diálogo a través de la fotografía participativa y el sonido para descubrir la mirada e inquietudes de la juventud de Aldaia.

La experiencia ha traspasado los objetivos iniciales enfocados a abordar los efectos psicoemocionales de la dana, de manera que han hecho aflorar historias personales. Algunas participantes encontraron en el proyecto una forma de abordar una experiencia vital especialmente significativa como es un proceso migratorio, en la que han mostradp además una "gran capacidad de expresión creativa".

Según Sainz, una de las cosas "más interesantes" ha sido el uso de cámaras desechables para la realización del proyecto. "En un inicio, la propuesta era que fotografiaran con sus teléfonos móviles, pero esa cotidianeidad en el uso hizo que se decidiera proponerles cambiar el dispositivo".

"La imposibilidad de ver sus fotos en el momento de realizarlas y de fotografiar con una herramienta desconocida, generó un interés en las participantes", ha señalado.

"UN ESPACIO SEGURO DE ESCUCHA"

Para Sainz, uno de los principales resultados del proceso es haber ofrecido "un espacio seguro de escucha" y haber permitido que algunas de las participantes descubrieran en la fotografía "una herramienta para expresar y canalizar sentimientos".

Durante los últimos meses, jóvenes han trabajado a través de estas disciplinas creativas y con acompañamiento psicológico en 'Relatos que transforman', financiado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento de Aldaia.

Una exposición inmersiva que cuenta con fotografías realizadas por los jóvenes, acompañadas de relatos sonoros en los que podremos escuchar reflexiones personales, entrevistas a vecinos del municipio, anotaciones sobre el proceso, entre otras.

EL PROYECTO CONTINÚA

Tras la experiencia en Aldaia, 'Relatos que transforman' continuará en Benetússer, Beniparrell y el barrio de La Torre. El próximo proceso comenzará en Benetússer, en colaboración con el IES María Carbonell i Sánchez y con alumnado con necesidades educativas especiales del aula Ueco.

El proyecto contempla finalmente exposiciones en los municipios participantes, una exposición conjunta, una publicación y un documental sobre el proceso.