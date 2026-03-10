Juan Roig dice que no contempla "en absoluto" comprar el Valencia CF: "Con el básquet ya tenemos bastante"

El presidente de Mercadona, Juan Roig. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado que no contempla "en absoluto" comprar el Valencia CF, al tiempo que ha recalcado que con el Valencia Basket, club en el que ocupa la presidencia, ya tiene "bastante".

Así lo ha aseverado el empresario durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2025 de la cadena de supermercados al ser preguntado por los medios por si ha descartado la posibilidad de adquirir el club valencianista, actualmente en manos de Peter Lim.

Roig ha subrayado, aunque la dirección del Valencia Basket "lo está haciendo muy bien", la complejidad de gestionar el equipo de baloncesto: "A mí el Valencia Básket me cuesta más gestionarlo que Mercadona, la gente no se lo cree".

"Un equipo deportivo es otra galaxia", ha manifestado Roig, que ha insistido en que "con el básquet, que es mucho más sencillo, ya cuesta mucho".

Por tanto, Roig --que ha provocado las risas de los asistentes al reconocer que la pregunta sobre el Valencia le ha "desestabilizado"-- ha concluido que "por desgracia" no contempla "en absoluto" la compra del club 'che'. "Me lo pregunta mucha gente, pero nosotros con el básquet ya tenemos bastante", ha zanjado.