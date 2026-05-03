Juan del Val, protagonista de la jornada de clausura de la Fira del Llibre de Castelló

Begoña Carrasco y Juan del Val. - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La 42a edición de la Fira del Llibre de Castelló vive este domingo su última jornada con el ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val, quien ha firmado ejemplares de su novela 'Vera, una historia de amor'.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha acudido esta mañana hasta el Parque Ribalta y ha destacado que "esta es la Fira del Llibre que Castelló se merecía: una feria grande, cuidada, ambiciosa y capaz de llenar el Parque Ribalta de lectores durante más de una semana".

"La Fira del Llibre ha venido al Ribalta para quedarse, porque esta nueva ubicación ha permitido que la ciudad viva la lectura de una forma abierta, familiar y plenamente integrada en uno de sus espacios más emblemáticos", ha señalado la primera edil.

Juan del Val ha señalado que le hacía especial ilusión acudir a Castellón porque era una de las pocas provincias en las que nunca había presentado una novela. "Voy muy feliz", ha manifestado el autor, que ha escogido el certamen para saldar esa 'deuda' con sus lectores castellonenses.

Carrasco ha puesto en valor que "cerrar la feria con Juan del Val, Premio Planeta 2025, confirma el salto de calidad que ha dado esta edición y demuestra que Castellón puede atraer a los grandes nombres del panorama literario nacional".

"Esta feria ha reunido talento, lectores, librerías, familias y autores en torno a una misma idea: que Castellón quería y merecía una gran fiesta de los libros".

La alcaldesa ha celebrado que "la respuesta de Castellón ha sido extraordinaria". "Hemos visto colas, familias, jóvenes, lectores de todas las edades y autores que se han marchado sorprendidos por el ambiente de esta feria". El éxito de esta edición demuestra que cuando se apuesta por la cultura con ambición y con cariño, la ciudad responde", ha añadido.