Juan del Val, Santiago Posteguillo y Elsa Punset encabezan la Fira del Llibre en el Parque Ribalta de Castelló

Presentación de la Fira del Llibre de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 8 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Castelló vuelve a apostar para situar su Fira del Llibre a la altura de las mejores del panorama nacional. Más de 180 autores se darán cita del 24 de abril al 3 de mayo en el Parque Ribalta, entre los que se encuentran Juan del Val, Santiago Posteguillo y Elsa Punset, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En total serán 28 las casetas participantes este año de récord histórico y seis más que en la edición de 2025, con la presencia por primera vez de librerías de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel. Además, destaca la firma de 180 autores en los nueve días de la feria, con un cartel en el que se encuentran algunos de los escritores más vendidos del país.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y la vicerectora de Cultura de la UJI, Carmen Lázaro, han participado en la presentación del cartel de la edición 2026, cuya autora es la ilustradora Mónica García.

Vicent Sales ha destacado que desde el Ayuntamiento tienen muy claro que el futuro de esta feria pasa por crecer, y la única forma de hacerlo es en un espacio que pueda aumentar su capacidad en los próximos años. "El cierre de Santa Clara es una oportunidad de hacer una feria distinta, en la que pueda haber música en directo o más actividades infantiles. Queremos que el Ribalta sea nuestro Parque de las Letras y creo, sinceramente, que lo hemos conseguido", ha dicho.

La Fira del Llibre de Castelló volverá a contar este año con el respaldo de la Diputación Provincial. En este sentido, la diputada de Publicaciones de la institución provincial, Marisa Torlà, ha puesto en valor este evento, que -ha subrayado- año tras año, consolida a la provincia "como un referente cultural a nivel nacional".

Asimismo, Marisa Torlà ha ensalzado la programación de esta edición, "pensada para disfrutar en familia" y que volverá a contar con el Bibliobús de la Diputación de Castellón". Así pues, "cada ciudadano y visitante que se acerque a la Feria podrá conocer de cerca la historia de Castellón y descubrir nuestras publicaciones, que abarcan diversas temáticas, poniendo en valor nuestro rico patrimonio y talento local", ha resaltado la diputada provincial.

ESCRITORES

Así, la Fira del Llibre ha anunciado la presencia de Juan del Val, Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Eloy Moreno, Joana Marcus, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero (Carmen Mola), Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco o Pol Guasch. Es decir, cuatro Premios Planeta, dos Premios Nadal, un Fernando Lara o un Cervantes Chico. El Premio Nacional de Cómic, Kim Aubert, o David Sierra (Anna Kadabra), también se suman a la lista de invitados.

Más de 1.000 alumnos de centros educativos de la capital de la Plana ya han confirmado su asistencia a la feria, un evento cultural en el que tendrá especial protagonismo la música. Artistas de la talla de la rapera Tesa, Luna Orleans, Los Intensos, Àngela Furquet, Toni Porcar, el Conservatorio Calasancio o la Banda Municipal de Castellón participarán en diferentes conciertos gratuitos junto al Templete del Parque Ribalta.

De nuevo, tras la gran acogida del año pasado, regresa la 'Biblioteca Itinerante de Hospitales' para los usuarios del Hospital General, Hospital Provincial y Vithas Castellón, un servicio que facilita la lectura de las últimas novedades a pacientes, familiares o cuidadores. También regresan la Biblioteca infantil, un espacio de lectura permanente para los más pequeños, así como la instalación del Bibliobús de la Diputación, los dos fines de semana. La instalación de tres food-trucks, cuatro sanitarios portátiles y del servicio de cafetería completan esta apuesta.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participado en la tradicional foto de familia junto a libreros y editores. Begoña Carrasco ha aplaudido el "espectacular" cartel de escritores que se van a reunir en el Parque Ribalta. "Creo que libreros, editores y lectores vamos a disfrutar de una gran fiesta de las letras, llevamos un año trabajando duro para tener la Feria del Libro que Castellón se merece", ha apuntado.

"Hemos superado la edición de 2025, que ya fue histórica, y volveremos a trabajar para lograrlo en 2027. El récord de casetas participantes y que vengan librerías aragonesas o valencianas nos debe hacer sentir muy orgullosos. Es la feria que los lectores de Castellón se merecen, al nivel de las mejores de España", ha concluido.