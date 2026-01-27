Comunidades judías llaman en Les Corts a combatir la "negación" del Holocausto

Les Corts Valencianes han celebrado este martes el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto con un acto para conmemorar la Shoah - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes han celebrado este martes el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto con un acto para conmemorar la Shoah, desde el que representantes de las comunidades judías de la Comunitat Valenciana han llamado a combatir "el olvido, la nivelación e incluso la negación" del Holocausto y han advertido de la pervivencia de "discursos, ideologías y actitudes antisemitas".

El acto, presidido por la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y al que han acudido representantes del PP, el PSPV y Vox, se ha celebrado en el salón de los espejos. Inicialmente estaba previsto en el jardín, junto al esqueje del castaño de Anna Frank, pero las condiciones climatológicas lo han impedido.

En su intervención, la representante de la Comunidad Israelita de Valencia, Marilda Azulay, ha apelado a la "responsabilidad colectiva" para luchar "contra el olvido, la nivelación e incluso la negación del Holocausto" y ha cargado contra quienes "alientan la demonización y la deshumanización de los judíos" y los que también "estos días lamentan que Hitler no haya terminado su trabajo".

Frente a ello, ha animado a "avanzar en la prevención y superación de todas las formas de racismo, antisemitismo y xenofobia que todavía perduran" y para ello ha reclamado la implementación "real" del plan nacional para poner en marcha la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo 2023-2030, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2023, dos años después de que la Unión Europea aprobara su estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía.

En este punto, ha recordado que cerca de seis millones de judíos fueron asesinados en la Shoah, por lo que fue "literalmente una catástrofe", y ha apuntado que en 1939 los judíos eran dos tercios de los europeos, mientras que hoy en día la población judía de Europa se estima en aproximadamente 1,3 millones de personas.

APELAN A UNA SOCIEDAD "SIN ANTISEMITISMO"

Al respecto, Marilda Azulay ha valorado que esta estrategia europea debe "resolver y responder a la preocupación por la pervivencia de discursos, ideologías y actitudes antisemitas" y que parte "de una idea fundamental: una Unión Europea sin antisemitismo". Y eso mismo supone "una Comunidad Valenciana sin antisemitismo, escuelas, universidades y una sociedad sin antisemitismo".

En este punto, la representante de la Comunidad Israelita de Valencia ha advertido del aumento de los discursos de odio, "el de un viejo antisemitismo disfrazado que nos hace ver que la pedagogía sobre el Holocausto es hoy más necesaria que nunca". Todo ello, con el fin de recordar "que no fue un accidente inevitable de la historia, para explicar la unicidad y singularidad de la Shoah y que el Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional", ha incidido.

"Para explicar --ha continuado-- que el holocausto es una ventana y no un cuadro en una pared. Una ventana a la que asomarse y que, al asomarnos, se vislumbran cosas de la mayor importancia para todos los que estamos vivos hoy y esperamos estarlo mañana". "También para explicar que la autocuración de la memoria histórica es no solo ofensiva para las víctimas, sino que es símbolo de una ceguera peligrosa y potencialmente suicida", ha agregado, y ha mostrado su deseo de que "las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo".

Por otro lado, se ha preguntado "cómo se llora a seis millones de muertos", así como "cuántas velas se encienden" y "cuántas plegarias se oran" y ha advertido de que el Holocausto "no comenzó en Auschwitz", puesto que "antes se preparó un clima de odio".

RECORDAR "ES SOLO EL PRIMER PASO"

Dicho esto, ha recordado a las víctimas, a las que ha prometido que "nuestros corazones siguen siendo su cementerio", y ha llamado a "dar testimonio" de ellas "por los muertos y por los vivos". Así, ha señalado que el hecho de recordar "es solo el primer paso", porque el segundo es "aprender y enseñar el Holocausto y todo lo que sucedió en cuanto a racismo, antisemitismo y xenofobia".

De su lado, el vicepresidente de la Asociación Comunidad Valenciana-Israel, Juan Agustín Blasco Carbo, ha considerado "curioso" que quienes se erigen como defensores del antisemitismo sean quienes demuestran "actitudes y tendencias antidemocráticas" y apoyen a países que tienen intereses "más que oscuros". "Hay que oponerse al totalitarismo entre todos", ha reclamado.

En el acto también ha intervenido el vicepresidente de la Comunidad Judía-Masortí AVIV, Aaron Israel, se han interpretado varias piezas musicales y se han encendido siete velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto.