El juez cita para el 22 de mayo al excomisionado de la dana en la causa por la supuesta falsificación de su título

Archivo - El excomisionado del Gobierno para la Recuperación tras las dana, José María Ángel, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 4, ha dictado una providencia en la que cita a declarar como investigado para el 22 de mayo al excomisionado de la dana del Gobierno central, José María Ángel, en la causa abierta a raíz de una denuncia por supuesta falsedad en documento público de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía.

Así lo acuerda en una providencia contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días. El magistrado ha acordado en esta resolución unir a la causa las diligencias de investigación penal preprocesales del ministerio fiscal, según ha podido saber Europa Press.

La decisión se produce después de que el pasado mes de abril la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia revocara el archivo de la causa abierta contra Ángel, excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, y ordenara iniciar la instrucción al considerar que no es descartable que el denunciado hiciera valer el supuesto título falso para acceder a dos prórrogas en el servicio activo en la Diputació provincial solicitadas en 2023 y 2024.

De este modo, la sala estimaba los recursos interpuestos por Manos Limpias y la corporación provincial y, en parte, por el ministerio fiscal, contra la decisión del juez instructor que en noviembre de 2025 desestimó el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento libre de la causa.

El magistrado consideraba que el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de ese título estaba prescrito; no se trababa de un delito continuado y entendía que la documentación de la Diputació remitida al juzgado por la Fiscalía, de la que se desprendía que el denunciado no precisaba del título presuntamente falsificado para acceder a la Diputación, confirmaba la procedencia del sobreseimiento libre de las actuaciones.

Ángel ingresó en febrero de 1981 como Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas en la escala técnica de la administración especial representada por la Diputació y en 1983 presentó el título con el que quedaría habilitado para opositar y ejercer sus funciones.

El tribunal --que no se pronunciaba sobre la atipicidad de los hechos en relación a un posible delito de estafa-- tomaba como punto de partida el tratamiento que se otorga a la figura de la prescripción por el Tribunal Supremo en fase de instrucción y hacía referencia a las prórrogas en el servicio activo solicitadas en los años 2023 y 2024 por parte de Ángel.

Al respecto, aludía a resoluciones de las salas de lo Contencioso Administrativo de Tribunales Superiores de Justicia de distintas regiones que ponen de manifiesto que la aceptación de la prórroga "pasará, entre otros requisitos, por la aptitud del peticionario para el desempeño de las labores y funciones propias del puesto de trabajo (...)".

Esta jurisprudencia, añadía, "viene a poner de manifiesto que cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar".

"O de otra manera, debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan. La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto", subrayaba la sala.

Por tanto, entendía que al no ser "descartable" que la persona denunciada "haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta".