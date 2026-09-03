La jueza del caso Azud procesa a 38 investigados por supuesto cobro de comisiones en adjudicaciones del Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo del exvicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau, a la derecha de la imagen, junto a su letrado (izquierda) - EUROPA PRESS - Archivo

VALENCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha abierto procedimiento abreviado --procesado-- a 38 investigados por presunta corrupción en relación con el supuesto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones del Ayuntamiento de la capital del Túria y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunitat Valenciana.

Entre los procesados figuran el exvicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la exalcaldesa fallecida, José María Corbín; o el exportavoz socialista en el consistorio y ex subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio.

La instructora detalla en la resolución el pago de comisiones y entrega de regalos a cargos públicos en diferentes tramas, rechaza solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas defensas y da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su cuenta de X.

La investigación se inició en 2016 por una denuncia en Fiscalía de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados regentado por José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá. Además, figuran como procesados una exalcaldesa de Xixona, abogados, funcionarios y empresarios.