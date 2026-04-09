La jueza de la dana acuerda citar como testigo al chófer de Pradas el 29O

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha acordado en una resolución notificada este jueves a las partes nuevas citaciones de testigos, entre ellas, la del chófer adscrito el 29 de octubre de 2024 a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas.

Así consta en una providencia, en la que la magistrada acuerda las nuevas citaciones de testigos a petición de las acusaciones que ejercen Mai Més València y PSOE.

En concreto, la representación de los socialistas había solicitado la comparecencia del conductor de Pradas dado que las personas que acompañaron a la exconsellera en sus trayectos el día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia han declarado en la causa "con evasivas respecto de las conversaciones mantenidas con la misma en el coche, teniendo grandes lagunas". La jueza ha pedido a la Conselleria de Emergencias a fin de que aporte los datos de identidad del conductor.

Asimismo, y ante una respuesta de la Subdirección General de Emergencias que constaba la "imposibilidad técnica" de identificar "plenamente" a todos los interlocutores del Centro de Coordinación de Emergencias con el Ayuntamiento de Sot de Chera el día de la dana, el PSOE había pedido a la jueza que requiriera al alcalde de la localidad que manifestara si prestaba su consentimiento para la remisión e incorporación a la causa de las grabaciones de las comunicaciones mantenidas con el CCE durante los días 29, 30 y 31 de octubre de 2024.

Ante esta petición, la jueza ha acordado comunicar al primer edil la posibilidad de que aporte voluntariamente, en un plazo de cinco días, los mensajes y llamadas, relacionados con la emergencia, que mantuvo el día 29 de octubre de 2024, sin perjuicio de lo que pueda acordarse tras su declaración.

Por otro lado, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), en una diligencia de ordenación, ha citado a varios testigos en piezas de fallecimientos y ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente que identifique al agente medioambiental "Polinyà 09", cuya citación como testigo ya ha sido acordada por la jueza.