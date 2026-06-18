La jueza de la dana cita de nuevo como testigo al diputado de Bomberos tras cotejar sus llamadas del 29O con Chiva

Archivo - Imagen de archivo del estado de la localidad de Chiva afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, un año después de las riadas - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha vuelto a citar como testigo al responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, tras el cotejo de su factura de teléfono y el de la exalcaldesa de Chiva Amparo Fort con las llamadas del día 29 de octubre de 2024.

Así lo ha decidido la jueza en una providencia a la vista del cotejo practicado el pasado 12 de junio respecto de la factura del teléfono del diputado de Bomberos y de la de Amparo Fort. La magistrada pide a la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que haga constar las llamadas que figuran en la factura de la ex primera edil hechas desde su teléfono al número de Mascarell.

La exalcaldesa de Chiva, en su declaración ante la jueza del pasado 22 de mayo, señaló que, sobre las 19 o 19.30 horas del 29O, "vino un golpe de agua brutal y se desbordó absolutamente todo", hasta el punto de que sesde la primera planta "se podía tocar el agua". Después, como consecuencia de un rayo y de la riada se quedaron sin agua, sin luz, sin carreteras y sin gas durante una semana.

La testigo explicó que el día 29 de octubre llovió "desde primera hora", sobre las 6.30 horas, pero luego paró y no volvió a cogerse hasta las 15 o 15.30 horas. Sobre las 17 horas, le llamaron de la Diputación para preguntar por el barranco y como lo veía desde su casa se percató de que estaba "bien", con lo que no entendía la preocupación, dijo.

En esos momentos sí empezó a bajar agua con coches y contenedores. Le volvieron a llamar y el barranco seguía bien, "pero era la calle la que tiraba toda el agua del barranco", indicó, y señaló que, sobre las 17.30 horas, ya hubo llamadas al '112' de personas en Chiva "con problemas muy graves".

Sobre las 19 o 19.30 horas, fue cuando llegó el "golpe de agua brutal". En esos momentos ella llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, y le dijo que ya se habían inundado. "Ya era de noche, pero teniendo en cuenta que era invierno, podían ser las 18.30 o 19 horas", indicó.

La exalcaldesa afirmó que el barranco "en ningún momento" amenazó con desbordarse, pero en Chiva "había agua por todas partes". "Me sentí muy sola como alcaldesa", lamentó, y afirmó que no recibieron instrucciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en ese día ni en anteriores.

Por su parte, el diputado declaró como testigo el 2 de marzo ante la jueza. En su comparecencia señaló que, sobre las 14 horas, le llamó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para advertirle de que estaba lloviendo mucho en la zona y para pedirle efectivos. Y este mensaje él se lo trasladó a José Miguel Basset, entonces jefe de Bomberos.

Al rato, el testigo recibió una nueva llamada del alcalde de Utiel para reclamarle el personal y entonces decidió ir hacia la localidad. En ese momento todavía no tenía conocimiento de la convocatoria del Cecopi. En el trayecto hacia Utiel, Mascarell recibió una llamada de Basset en la que le dijo que no fuera porque se iban a reunir en L'Eliana en el Cecopi, así que cambió su ruta y se dirigió hasta el lugar.

Mascarell relató que durante el Cecopi se propuso una reunión telemática con los alcaldes de municipios afectados por las lluvias con el objetivo de hablar de Forata pero no se produjo. Ha indicado que no se les pudo avisar porque no había cobertura y, preguntado por si otras personas intentaron llamar a alcaldes, dijo: "A mí nadie me mandó faena".