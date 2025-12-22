Jueza de la dana cree "irrelevantes" las cámaras del Palau el 29O: "El tiempo que pudo pasar Mazón debió ser escasísimo"

El expresident de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, entra al Palau. IMAGEN DE ARCHIVO - Rober Solsona - Europa Press

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales, ha rechazado la petición de la acusación que ejerce Compromís para indagar sobre la posibilidad de recuperar la información de las cámaras del Palau de la Generalitat y razona que el tiempo que pudo pasar el entonces 'president' Carlos Mazón en la sede del gobierno valenciano "debió de ser escasísimo".

En concreto, la acusación que ejerce la coalición solicitaba citar a jefa de Servicios del Palau de la Generalitat a fecha 29 de octubre de 2024 para que explicara las razones del borrado de las imágenes y, "sobre todo, si hay alguna forma de obtener dicha información a pesar del supuesto borrado, con el objetivo de que pueda ser obtenida a través de un requerimiento con causa justificada".

Al respecto, la magistrada señala --en un auto fechado este lunes y facilitado por el TSJCV-- que, atendiendo a la secuencia temporal de la tarde de la dana, "el tiempo que pudo pasar el 'president' en el Palau debió de ser escasísimo".

Argumenta seguidamente que "la solicitud de obtención de las cámaras se convertiría en un elemento irrelevante, tanto si el señor Mazón realizó el camino desde el aparcamiento de Glorieta-Paz tras terminar la conversación con la señora (Maribel) Vilaplana, como en el caso de que dicha testigo le acompañara en coche hasta las proximidades del Palau, hipótesis que, aunque negada por la testigo, sería plausible atendiendo al tiempo que duró la comida en el restaurante, la sobremesa y el tiempo transcurrido hasta el abono del ticket del parking".

Añade que, al acordarse las testificales de las personas, no solo escoltas y chófer, sino también de aquellos que, tras la llegada del Mazón al Palau pudieran dar fe de los comentarios que se realizó por el entonces jefe del Consell a raíz de las conversaciones con la exconsellera Salomé Pradas --investigada en la causa--, "decae en la investigación de los hechos atribuidos" a la extitular de Interior la relevancia del lapso temporal pasado en el Palau por Mazón.

"Lo relevante --incide-- es lo que oyeron dichos testigos, no el concreto espacio físico, que pudo ser a la entrada, en las dependencias del Palau, o en el camino en coche hasta la Eliana. Siempre partiendo de lo brevísima que pudo ser su permanencia en la sede de la Presidencia de la Generalitat, aun en el caso de que la testigo Vilaplana le hubiera acompañado en automóvil a las cercanías del Palau", repite en referencia a la periodista que comió aquel día con el dirigente autonómico.

A lo anterior ha de sumarse que, "a no ser que se hubieran adoptado las cautelas tendentes a la conservación, como es el caso de las grabaciones del Cecopi, difícilmente se habrían conservado las imágenes del Palau de la Generalitat", concluye.