La jueza de la dana critica "teorías descabelladas" de cifras de víctimas al ser "una falta de respeto" a su memoria

La magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la dana critica, en la exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que pide que se investigue al 'expresident' de la Generalitat y diputado, Carlos Mazón, las "teorías descabelladas" sobre la cifra de víctimas mortales que dejó la tragedia porque suponen una "falta de respeto" a su memoria y a la de sus familiares.

Así consta en el texto, consultado por Europa Press, y en el que enumera una a una las 230 víctimas que dejaron las riadas el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, y las circunstancias en las que perdieron la vida. La magistrada pide que, por estos hechos y por una "inactividad negligencia", que llega a calificar de "grosera", el TSJCV investigue a Mazón en la causa en la que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso.

A juicio de la magistrada, hay "indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia en el nivel supremo" de la capacidad de decisión, que centra en el Presidente de la Generalitat Valenciana. "Las negligencias de quienes asumían la gestión de la emergencia en el nivel dos, como es el caso de la consellera y en el nivel cero y uno como será el caso del secretario autonómico, no pueden borrar la absoluta pasividad, ajenidad ante lo gravedad de lo sucedido, falta de coordinación entre distintas Consellerias que exigen la continuación de la investigación por los delitos de homicidios y lesiones imprudente", señala.

En la exposición razonada, la magistrada describe la forma en la que tuvieron lugar los fallecimientos, en los domicilios, garajes, en accidentes in itinere, así como en la vía pública y sostiene que, en todos ellos, "era factible lanzar un aviso a la población que alertara y evitara la producción del resultado".

"La omisión equivalente al resultado, que se atribuiría al Presidente de la Generalitat se desprende del hecho de que en todos y cada uno de los casos referidos, es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el presidente, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis en que tuvo lugar en la adopción de medidas".

En esta línea, subraya que el estudio de los fallecimientos --no todos el mismo día de la dana-- es "cuestión bien diostinta de las afirmaciones públicas de aquellos que siguen difundiendo la existencia de centenares de víctimas no contabilizadas".

A su juicio, estas informaciones "falsas" constituyen una "falta de respeto a la memoria de las víctimas y de sus familiares. "Frente al dolor permanente por la pérdida real de las vidas, pretenden situar al mismo nivel una fantasmagoría en la que centenares de muertos y desaparecidos no contabilizados se sumarían a los reales", subraya.

Y considera que se trata de unas afirmaciones "fruto de teorías descabelladas o interesadas en las que, sin ningún rubor, se suman fallecidos inexistentes, en cifras aleatorias que van desde los 500 hasta los 1.000 muertos o incluso más". Asimismo, recalca en el escrito que esto es "especialmente grave cuando se expresa por quienes son parte en el procedimiento.