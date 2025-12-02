La jueza de la dana eleva a 230 el número de víctimas mortales al incluir a un anciano fallecido en La Fe

Archivo - Varias personas ponen velas y hacen una cadena humana para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha elevado a 230 el número de víctimas mortales que dejan las trágicas riadas del 29 de octubre de 2024 al añadir el fallecimiento de un anciano residente en esa localidad y que murió en el Hospital La Fe de València días después, el 3 de noviembre.

Así consta en un auto de este mismo martes en el que la instructora actualiza la cifra de víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, dado que están en proceso de análisis otras nueve personas fallecidas, respecto de las cuales sus familiares han pedido ante el órgano judicial que sean reconocidas como fallecidas en la dana.

En este último caso, tras la petición de un hijo, la jueza acordó recabar del Instituto de Medicina Legal (IML) un informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento de su padre y las circunstancias sufridas por esta persona en Catarroja.

El informe del IML, del pasado mes de noviembre, constata que el anciano, de 74 años, estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda, una planta baja de Catarroja, ya que, como consecuencia de la entrada de agua, no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar.

La permanencia en agua fría, la limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico derivó en que esta persona, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, "conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de València". Por lo tanto, señala el auto, debe considerarse como la víctima de la dana número 230.

La última víctima de la riada que figuraba reconocida en el listado judicial era Scalett, la bebé no nacida de Janine Brigitte, una joven de 26 años embarazada de ocho meses cuando falleció en en Riba-roja el mismo 29O. El informe forense ampliatorio determinó que se consideraba "una gestación viable al tratarse de un feto de más de 24 semanas y más de 500 gramos de peso por la edad gestacional". La bebé ya ha sido inscrita en el Registro Civil con su defunción.