La jueza de la dana estudia si incluye una nueva víctima en Benetússer

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado una providencia en la que pide un informe forense al Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la relación de causalidad existente entre el fallecimiento de un hombre el 29 de octubre de 2024 en Benetússer y las circunstancias sufridas por esta persona el mismo día para determinar si lo incluye como nueva víctima de las riadas.

Así lo señala en la resolución tras la petición formulada el pasado 3 de diciembre por un familiar de esta persona en el juzgado en la que pide que sea considerado como víctima mortal de la dana.

La jueza ha acordado abrir pieza de fallecimiento en la que recaba del IML informe forense sobre la relación de causalidad existente entre su muerte en Benetússer el día de la dana y las circunstancias sufridas por el fallecido.

La magistrada elevó la pasada semana a 230 el número de víctimas mortales que dejan las trágicas riadas del 29 de octubre de 2024 al añadir el fallecimiento de un anciano residente en Catarroja y que murió en el Hospital La Fe de València días después, el 3 de noviembre.

Hasta la semana pasada estaban en proceso de análisis para ser consideradas víctimas mortales otras nueve personas fallecidas, respecto de las cuales sus familiares han pedido ante el órgano judicial que sean reconocidas como fallecidas en la dana, a la que se suma esta nueva.