La jueza de la dana insta a inscribir en el Registro Civil a la bebé de la víctima mortal embarazada de la dana

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana ha acordado, una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal, librar de oficio exhorto al Registro Civil para que inscriba a la bebé de la que estaba embarazada una víctima mortal de la barrancada.

En una providencia notificada este viernes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada, requiere a la representación procesal correspondiente que se dé el nombre y apellidos, y orden de los mismos, que se solicita que consten en el Registro Civil.

Verificado lo anterior, la jueza insta a que conste en dicho registro del fallecimiento de la bebé, producido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2011, de 21 de julio.

En la misma resolución, la instructora alude al escrito entregado al juzgado por À Punt Radiotelevisión Valenciana en el que traslada a la instructora que entregará los brutos de la cámara con el material grabado durante los días de la tragedia "siempre que así lo requiera" ya que sostiene que la difusión voluntaria le podría hacer incurrir en responsabilidades penales, también para los trabajadores que grabaron la reunión del Cecopi.

"OPOSICIÓN FRONTAL" BRUTO DEL CECOPI

La jueza une el documento a la causa y pone de manifiesto que no estima que suponga un ofrecimiento por parte de À Punt, "sino más bien al contrario: una oposición frontal a la aportación voluntaria de grabaciones en bruto, por lo que habrá que estar al requerimiento acordado en auto de fecha de 18 de septiembre de 2025, así como a la validación de la incorporación al procedimiento y del carácter plenamente lícito de las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29-O emitidas por RTVE, tal y como se expuso en el auto de fecha de 12 de septiembre de 2025".

Por otra parte, acuerda requerir a Adif para que remita al Juzgado, en el plazo de cinco días, copia íntegra de su informe remitido a Les Corts Valencianes, para la Comisión de Investigación de la dana, en mayo de 2025, sobre "todas las comunicaciones de suspensión del tráfico ferroviario realizadas los días 29 y 30 de octubre de 2.024, así como cualquier otro informe que pudiera completar o aclarar el mismo".