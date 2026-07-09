La jueza de la dana pide al Ayuntamiento de València las notas del Cecopal y los avisos recibidos del CCE el 28 y 29O

Archivo - Efectos de la dana en la Torre (Valencia) - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido al Ayuntamiento de València, tras la declaración este miércoles como testigo de la alcaldesa María José Catalá en la causa, que remita las notas correspondientes al Cecopal de 29 de octubre de 2024, donde quedaron documentadas las decisiones o incidencias relacionadas con esa reunión y los avisos recibidos desde el Centro de Coordinación de Emergencias en el consistorio, en los días 28 y 29 de octubre de 2024, en relación a la situación meteorológica.

Así consta en una providencia de la jueza en la que también solicita al Ayuntamiento que remita los datos de identidad o número de identificación de dos bomberos muicipales a los que se refirió la alcaldesa durante su declaración para ser citados como testigos.

La jueza ha acordado unir al procedimiento los documentos aportados voluntariamente por Catalá: un expediente, el parte de actuaciones de los bomberos 'Informe dana octubre 2024' y las capturas de pantalla correspondientes a mensajes WhatsApp con el expresident de la Generalitat Carlos Mazón; con el grupo 'concejales Ayto VLC' o con los dos investigados en la causa, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y con su ex número dos, Emilio Argüeso.

Asimismo, y dada la conformidad manifestada por la testigo, pide que se oficie a su compañía telefónica para tener la factura, correspondiente a su teléfono corporativo y al personal, del 29 de octubre de 2024, con el objetivo de que consten en la causa las llamadas relacionadas con la emergencia de la dana.

ALCALDE DE LA TORRE

De igual modo, acuerda citar como testigo al alcalde pedáneo de La Torre, zona donde perdieron la vida por la dana la mayoría de las víctimas mortales registradas en la ciudad. En València fallecieron 17 personas en las pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d'Alcedo.

En su declaración, Catalá explicó que el día de la riada tuvo un primer contactó con Mazón, a través de un WhatsApp, a las 23.13 horas. Luego no habló con él hasta las 2.30 horas. En el mensaje, el 'expresident' le dijo algo así como "vale, esto es horrible".

Catalá, aseguró que "nadie" de la Generalitat le llamó la tarde de la dana y explicó las medidas que fueron adoptando así que se convocó el Cecopal --de hecho fue una de las pocas localidades que lo hizo-- para tratar el fenómeno meteorológico. Dos días antes, el 27, ante la alerta por lluvias, tanto Policía Local como bomberos activaron un protocolo de refuerzo de plantillas y de movilidad.

El día 29 activaron por la mañana el protocolo de alerta naranja, con lo que cerraron instalaciones deportivas al aire libre, el cementario y se desplazaron para supervisar la situación en espacios abiertos. Sobre las 8.56 y a las 8.58 horas habló con Pradas interesándose por si la previsión parecía estable o era tendente al cambio. Le preocupaba el hecho de tener que cerrar colegios. Pradas le indicó que le llamaría inmediatamente el secretario autonómico. Este le trasladó que la situación en la ciudad de València no parecía que fuese a cambiar. Cuando cambió la alerta a roja, fue cuando activaron el Cecopal.

CHESTE

Por ootro lado, la jueza ha acordado también unir al procedimiento los documentos aportados por el alcalde de Cheste, José Morell, en su declaración como testigo de este jueves. Se trata de publicaciones del Ayuntamiento de la localidad en Instagram, en relación a la dana, de fecha 29 y 30 de octubre de 2024; su relación de llamadas efectuadas en relación con la emergencia ese día y las llamadas realizadas al 112 desde Cheste que derivan a la Policía Local del municipio.

La magistrada también ha pedido al consistorio que remita, para su unión a la causa, los avisos enviados por el Centro de Coordinación de Emergencias al Ayuntamiento, los días 28 y 29 de octubre de 2024, en relación a la dana, así como las llamadas efectuadas a la Policía Local de Cheste el día 29 de octubre de 2024, en relación con la emergencia. La jueza igualmente comunica al primer edil la posibilidad de aportar voluntariamente a la causa los mensajes que hubiera mantenido en relación con la dana en esa fecha.

José Morell ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que, cuando les llegó el mensaje del Es-Alert, ya llevaban cuatro horas "sacando a gente" y ha explicado que un par de días antes de la riada consultó la previsión meteorológica y vio que iba a llover "mucho". Así, habló con el jefe de Policía y se acordó limpiar sumideros y poner vallas en las zonas de barrancos por si había que cerrarlos.

El mismo día 29, a las 7.20 horas, el concejal de Seguridad ya comentó que la situación se estaba poniendo "complicada" y señaló que "había que estar pendiente". A las 8 horas, ha indicado, ya cerraron el paso a los barrancos y sobre las 9 ya tenían a alguna persona atrapada en el polígono industrial.