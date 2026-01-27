La jueza de la dana pide a Cayetano García si quiere aportar las llamadas con el Abogado General de Generalitat el 29O

Archivo - Imagen de archivo del ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha dictado una providencia este martes, tras la declaración como testigos de dos responsables de la Abogacía de la Generalitat, para comprobar con las facturas de los móviles las horas en las que se les realizaron llamadas por consultas en relación a un posible confinamiento de la población en la tarde del 29 de octubre de 2024. Para ello, ha pedido al ex secretario autonómico de Presidencia en esa fecha, Cayetano garcía, si quiere aportar la factura del teléfono para el cotejo.

En primer lugar, y dados los correos electrónicos aportados voluntariamente en su declaración testifical por el coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, la jueza los ha unido a la causa y ha dado traslado a las partes personadas y al ministerio fiscal.

En segundo lugar, ha pedido el cotejo de la llamada de este testigo a la directora general de la Abogacía General, Inés Sánchez, el día 29 de octubre de 2024, sobre las 20:45 horas, aproximadamente, desde su móvil personal, y ante su autorización expresa, la jueza ha acordado pedir a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones que le remita la facturación de sus llamadas desde las 17:00 horas de ese día al móvil corporativo del subsecretario de Justicia e Interior, Ricardo García.

En segundo lugar, y a la vista de la declaración testifical del Abogado General de la Generalitat, la jueza ha pedido a Cayetano García si quiere aportar voluntariamente, en el plazo de cinco días, la factura de su teléfono para que quede constancia de la hora en la que le realizó dos llamadas en esa tarde. El objetivo es que pueda quedar constancia de ello en el procedimiento a través de un cotejo con la Letrada de la Administración de Justicia.

De acuerdo con la declaración del coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia, que ha declarado en primer lugar, le trasladó a Ricardo García que la ley permitía el confinamiento "para salvar el mayor número de vidas posibles" y que no hacía falta ningún informe.

Según este testigo, al final de la tarde del día de la dana, más tarde de las 20 horas --no ha precisado la hora--, habló con Ricardo García que le planteó que fuera estudiando la posibilidad de un confinamiento a la población ante la situación de la presa de Forata y, posteriormente, en torno a las 20.45 horas, llamó a su directora general.

Lo que trasladó a Ricardo García, de forma verbal, es que la normativa de emergencias, tanto nacional como autonómica, permitían el confinamiento o evacuaciones forzosas, similar a los casos de incendios ya que la protección a la vida como bien supremo está por encima de cualquier derecho.

El segundo testigo, Abogado General de la Generalitat, ha indicado que mantuvo en la tarde de la dana, sobre las 19.45 horas, una conversación "breve" con Cayetano García, quien le informó de que había riesgo de rotura de la presa de Forata y que se planteaba un confinamiento. Esta llamada, según su declaración, "no era propiamente una consulta sino un aviso de que podría darse esa situación".

El testigo, quien ha aclarado que no recibió ninguna llamada de la exconsellera de Justicia investigada en la causa, Salomé Pradas, ha agregado que mantuvo una segunda llamada con García sobre las 20.30 horas en la que le trasladaba que le habían dicho que se olvidaran del confinamiento. En ese momento dejó de analizarlo, ha dicho.