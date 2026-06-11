La jueza de la dana pide a Chiva y Utiel que certifiquen los avisos que recibieron del CCE sobre la dana el 28 y 29O

Archivo - Varios voluntarios colaboran en la limpieza de las calles, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a los Ayuntamientos de Chiva y Utiel que certifiquen los avisos y comunicaciones que recibieron del Centro de Coordinación de Emergencias el 28 de octubre y el 29 de octubre de 2024, cuando las inundaciones dejaron 230 víctimas mortales en la provincia.

De esta forma, en un auto, admite en parte una petición del ex sexretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, Emilio Argüeso, y ha pedido a ambos consistorios la certificación con la concreción de fecha y hora de recepción de la comunicación o aviso remitido el 28O relativo a la situación meteorológica adversa asociada a la dana, nivel de riesgo, preemergencia o emergencia por lluvias, tormentas o fenómenos meteorológicos adversos que afectaran al término municipal o a su zona de influencia.

También la remitida el 29 relativa a la evolución del episodio de lluvias intensas, acumulados de precipitación, riesgo hidrológico, avenidas, escorrentías, desbordamientos o cualquier otro riesgo derivado de la dana con incidencia en la localidad; la comunicación relativa a la declaración, mantenimiento, modificación o actualización de la situación operativa, incluida la denominada situación 0 y/o situación 1, en cuanto afectara al municipio o a la comarca y las relativas a la adopción de medidas de protección civil en el ámbito municipal, incluida, en su caso, la activación, constitución o convocatoria del Cecopal, la movilización de recursos municipales, Policía Local, servicios técnicos municipales o cualquier órgano municipal competente en materia de emergencias.

Y también la comunicación dirigida al Ayuntamiento, a Alcaldía, Policía Local, Protección Civil municipal, servicio municipal de emergencias, registro municipal, correo electrónico corporativo, teléfono operativo o cualquier otro canal oficial municipal, relacionada con la gestión del episodio dana durante los días 28 y 29 de octubre de 2024.