La jueza de la dana pide a À Punt los videos del programa 'L'Oratge' que advertían del riesgo dos días antes del 29O

Archivo - Imagen de archivo de la jefa de Meteorología de À Pùnt, Victoria Rosselló Botey, en su comparecencia en la comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 23 de febrero de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS9

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la televisión autonómica À Punt los videos del programa 'L'Oratge' de los dos días previos al 29 de octubre en los que la jefa de Meteorología de la cadena, Victoria Roselló, y su equipo intervinieron advirtiendo del riesgo que había para ese martes en el que 230 personas perdieron la vida por las riadas en la provincia de Valencia.

Así consta en una providencia de este jueves de la magistrada en la que también comunica a Rosselló la posibilidad de que aporte voluntariamente el contenido de los WhatsApp que le envió al director de Informativos de la cadena sobre la emergencia, dada la conformidad mostrada al respecto en su declaración.

Una vez verificado este extremo, se resolverá sobre la petición de la acusación que ejerce el partido Ciudadanos para que el director de Informativos de À Punt en esa fecha declare como testigo en la causa.

Victoria Roselló declaró este miércoles como testigo-perito ante la jueza que cinco antes de la riada "ya se vio" lo que iba a ocurrir". "Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", aseguró y añadió que iba a ser entre el Túria y el Júcar y eso permitió el viernes previo (el día 25) - informaran a la dirección de À Punt "de que esto iba a pasar para preparar la programación".

"Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", aseguró.

La jefa de Meteorología de la cadena entregó en el juzgado --y ha quedado unido a la causa-- un 'Informe acerca de la previsión meteorológica de la dana del 29 de octubre de 2024 y del seguimiento de la situación en À Punt', documento de 15 páginas con toda la secuencia de hechos, y una serie de videos, entre ellos, uno de la Rambla del Poyo.

BOMBEROS FORESTALES

Asimismo, la magistrada ha pedido en la misma resolución a la Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que informe sobre las concretas Unidades de Bomberos forestales de la provincia de Valencia que fueron movilizadas el 29 de octubre por la dana y, específicamente, concrete si fueron movilizadas las de Ontinyent, Xàtiva, Font de la Figuera, Rótova, Castelló de Rugat, Pedralba, Yátova, Requena, Sinarcas, Villagordo, Los Isidros y Chelva, así como que concrete la hora a la que se hizo la movilización.