La jueza de la dana pregunta a las partes sobre la posible prórroga de la instrucción por seis meses más

Archivo - Un hombre observa un edificio afectado por la DANA, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha preguntado a las partes sobre la posible prórroga de la instrucción por seis meses más, a partir de la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril.

Así consta en una providencia de este miércoles, una día después de que la magistrada instructora elevara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada para pedir la investigación del expresidente de la Generalitat y diputado, y por tanto aforado, Carlos Mazón, al considerar que existen indicios contra él de una "inactividad negligente" el día de las riadas.

Ante esta petición, en el TSCJV se abren tres posibles escenarios: que el alto tribunal, una vez reciba la exposición razonada de la jueza --en el procedimiento figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso--, podría admitir la investigación contra el 'expresident' y asumir toda la causa; rechazarla, con lo que la magistrada seguiría con la causa contra Pradas y Argüeso; o devolvérsela a la instructora hasta que se concreten más indicios contra Mazón.

Precisamente este miércoles, fecha en la que la magistrada había fijado la declaración de otro testigo --el director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat en el momento de la dana, Paco González--, la defensa de Emilio Argüeso le ha pedido que la suspendiera hasta que el TSJCV se pronuncie sobre su petición de investigar a Carlos Mazón. Sin embargo, la magistrada ha rechazado su solicitud y seguido con la testifical prevista.

Así, la magistrada también ha dictado este miércoles esta resolución en la que acuerda dar traslado a las partes personadas para alegaciones, por plazo común de tres días, y al Ministerio Fiscal, para informe, sobre la posible prórroga del plazo de instrucción por tiempo de seis meses, desde la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril de 2026.

De igual modo, ha acordado el cotejo de la relación de llamadas aportadas por el testigo Paco González en el acto de su declaración, en relación a las mantenidas el día de la dana con José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, y con el expresidente.

En una diligencia de ordenación, se ha acordado igualmente otra serie de diligencias, como la citación de perjudicados en el procedimiento para prestar declaración.