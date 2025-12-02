La jueza de la dana pregunta a Pradas si quiere entregar voluntariamente los WhatsApp del 29O aún no aportados

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado una providencia en la que pregunta a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, si quiere aportar "voluntariamente" al procedimiento mensajes mantenidos a través de la aplicación de WhatsApp del día 29 de octubre de 2024 y que públicamente ha dicho tener y que aún no han sido aportados al órgano judicial.

Así consta en una providencia de este mismo martes donde la instructora señala que dado que Pradas ha manifestado "públicamente estar en posesión de mensajes de whatsap de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la dana y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa", se le requiere para que, en el plazo de un día, "manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa".

En caso de que fueran aportados, acuerda que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) los coteje. La magistrada ha hecho este requerimiento después de que Pradas, en una entrevista en el programa Salvados de LaSexta, relatara las diferentes llamadas que mantuvo con el entonces 'president', Carlos Mazón, e hizo notar que en la causa ella no había hablado de los WhatsApps de ese día.

En este sentido, dijo que el último intercambio de mensajería debió ser en torno a las 14.00 horas porque, a partir de ahí, el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que ha declarado en la causa como testigo, le dijo que le fuera informando a él.

FACTURA

En la misma providencia, y ante la conformidad manifestada por Cuenca en su declaración del pasado 26 de noviembre, la jueza le ha requerido para que, en el plazo de cinco días, aporte al juzgado una factura de su teléfono, correspondiente al 29 de octubre de 2024, a fin de que la LAJ pueda ser cotejar con ella las llamadas y mensajes que recibió o efectuó con Pradas; el ex secretario autonómico de Emergencias e investigado, Emilio Argüeso, y Carlos Mazón durante esa jornada.

En el cotejo deberá hacerse constar si las llamadas o mensajes son entrantes o salientes y su duración. Tras la diligencia de cotejo, la factura quedará bajo la custodia de la LAJ y quedarán anonimizadas las llamadas o mensajes que no guarden relación con la causa.

El jefe de gabinete del 'president' fue citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Salomé Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts.

El testigo enumeró una serie de llamadas en esa jornada y declaró que, minutos después de las 16.56 horas, contactó con Mazón por WhatsApp y le comentó que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado. El ahora 'expresident' le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

En ese momento de la declaración, la jueza le preguntó si conservaba los mensajes de WhasApp pero el testigo manifestó que "no" porque tenía el móvil "lleno" y en julio se hizo el cambio sin hacer algunas copias de seguridad.