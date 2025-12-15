La jueza de la dana rechaza la petición de una acusación para que declare como testigo Pedro Sánchez

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) con el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón a 31 de octubre de 2024, dos días después de l - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la dana ha desestimado, en un auto de este lunes, la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya que la petición se basa en el mensaje que este envió a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y esa hora "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones" en el Cecopi para la alerta a la población.

De esta manera, a juicio de la instructora, la prueba trataría "de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación", según señala la resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el auto señala que no consta que el presidente del Gobierno, "a diferencia" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "estuviera informado en tiempo real por el sr. Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente".

La jueza acordó el pasado viernes citar a declarar, en calidad de testigo a Núñez Feijóo, al aceptar la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, al considerar que su comparecencia podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29O "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, "sobre la información que iba recibiendo".