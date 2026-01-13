La jueza de la dana une a la causa el audio de Pradas a Cuenca a las 20:15 con medidas y un aviso sobre confinamiento

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026, en Catarroja, para el careo con Cuenca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha unido a la causa un audio aportado voluntariamente por la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, durante el careo celebrado este lunes con José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón a las 20:15 horas del 29 de octubre en el que le informa de tres medidas, una ya adoptada y las otras dos sobre confinamiento a la ciudadanía de cuatro comarcas.

La jueza dio traslado del audio a las partes, en una providencia de este mismo lunes, y acordó el cotejo por parte de la Letrada de la Administración de Justicia, un trámite ya llevado a cabo. El mensaje de audio, de 27 segundos de duración, consta como enviado el día 29 de octubre de 2024 a las 20:15 horas por Pradas al contacto 'José Manuel Cuenca PPCV Jefe Gabinete Mazón' --esto es, tres minutos después del primer ES-Alert remitido a la ciudadanía--.

"Sí. Son tres mesures diferents. Hem demanat evitar el desplaçament per tota la provincia de Valencia, i anem a decretar el confinament en la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud i Hoya de Bunyol i dins de eixes comarques demanarem que s'eleven a pisos superiors en aquells municipis i aquelles vivendes que estiguen pròximes a entorns de rius i de barrancs", recoge el mensaje remitido en valenciano y en cuyos últimos momentos se escucha el sonido de un ES-Alert.

"Sí. Son tres medidas diferentes. Hemos pedido evitar el desplazamiento por toda la provincia de valencia y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera Alta, Baja, Horta Sur y Hoya de Buñol y dentro de esas comarcas pediremos que se eleven a pisos superiores en aquellos municipios y aquellas viviendas que estén próximas a entornos de ríos y barrancos", es la traducción al castellano.

Pradas defiende que el 29 de octubre en todo momento mantuvo informada a Presidencia de la Generalitat y que durante la tarde iba tomando decisiones. Según relató en el careo, a partir de las 19.30 horas de la tarde y, tras dos intentos fallidos de contactar con Mazón y cuando estaba sobre mesa la posibilidad de confinamiento y la posible rotura de la presa de Forata, habló con Cuenca y, en ese contexto, mandó ese mensaje de audio.