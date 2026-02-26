La jueza que investiga la adjudicación de VPP en Alicante traslada documentación del Ayuntamiento a Fiscalía y la UDEF

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de la documentación aportada por el Ayuntamiento en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Cabe recordar que la magistrada dictó hace unos días una providencia por la que pidió al consistorio, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus diversa documentación, cuya aportación al procedimiento solicitó la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Además, según ha detallado el TSJCV, la jueza también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.