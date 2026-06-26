La jueza llama como testigo al director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat durante la dana

Archivo - El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha acordado citar a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en la fecha en la que se produjo la trágica barrancada, que costó la vida a 230 personas.

Así figura en la providencia de la magistrada que se ha notificado este viernes a las partes que están personadas en las Diligencias Previas 692/24 de la plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, la instructora señala que, a la vista de la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias, se acuerda la testifical de cinco personas, una de ellas quien era director general de Atención a las Víctimas de la Generalitat en aquella fecha, Francisco Javier Soler.

También hoy se ha notificado a las partes una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia fija tres días de septiembre para recibir declaración a 16 testigos en el marco de diferentes piezas de fallecidos y lesionados.