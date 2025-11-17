La jueza manda a prisión al joven acusado de agredir a un policía en Vinalesa (Valencia)

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna --antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Paterna-- ha mandado a prisión al joven de 21 años acusado de agredir a un policía en Vinalesa (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El hombre fue arrestado la pasada semana junto a su hermanastro --menor de edad, de 15 años-- por agredir a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en la localidad valenciana de Vinalesa, que se encuentra hospitalizado en estado muy grave. Al parecer, el agente les sorprendió cuando iban a robar en una vivienda del municipio palomos de competición.

El sábado pasó el joven a disposición judicial y se le decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ha quedado investigado en una causa abierta por homicidio en grado de tentativa/lesiones agravadas, han señalado desde el tribunal valenciano.

El juzgado ha acordado, además, la inhibición en la Plaza Número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moncada, con competencias para investigar los hechos. El menor quedó en libertad tras pasar por la Fiscalía.

El arresto del joven y el menor se produjo en Burjassot el pasado martes después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, tras atacar presuntamente al policía.