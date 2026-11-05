La jueza pide al CCE que remita las grabaciones de llamadas a municipios abajo de Forata en la tarde del 29O

Archivo - Imagen del río Magro entre Catadau, Llombai y Alfarp el 29O - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en una provincia de fecha 4 de noviembre, que remita, en el plazo de cinco días, las grabaciones de las llamadas efectuadas a los municipios aguas abajo de Forata el día 29 de octubre de 2024, sobre las 17:18 horas, en las que se comunicara el vertido "inminente" de hasta 1.000 metros cúbicos por segundo de Forata al río Magro.

Asimismo, requiere que aporte las grabaciones de las llamadas telefónicas efectuadas a esos municipios, sobre las 18:34 horas, referentes a la convocatoria a una reunión telemática de coordinación.

La jueza realiza esa petición ante las anotaciones que constan en la documentación remitida a la causa por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) sobre dichos extremos, relativos a las comunicaciones efectuadas a los municipios afectados "vía voz y telefónicamente".

En la misma resolución, la magistrada instructora acuerda recabar el consentimiento para trasladar la grabación o la transcripción de varias llamadas efectuadas por particulares desde Chiva, Godelleta y Turís el día de la dana tras un oficio recibido de la AVSRE sobre casos del 112.

En el caso de Chiva, se trata de una llamada de una mujer que se encontraba en el cruce entre las calles Río Miño y Tajo, atrapada en el coche con los niños y con agua entrando en el vehículo --constan varias--; el aviso de un particular de un "río desbordado" en la carretera de Godelleta, CV- 424, a Turís, que ha inundado el acceso a la urbanización (a las 13.35 horas); o en Turís, un particular que alertaba de su presencia en un camino de Turís, cuyo coche ha sido "reventado" por delante al haberle caído un muro, que se había llenado todo de agua y no podía salir con el coche ni a pie. En este último caso, en el excel de llamadas remitido por la AVSRE el caso figura con la hora 12:11.

Igualmente, adopta la misma decisión, tras el oficio de la AVSRE, sobre llamadas al 112 en que intervinieron funcionarios que actualmente no prestan sus servicios, sobre casos procedentes de las localidades de Chiva, Picanya, Alfafar, Sedaví, Albal, Torrent y Godella.

Estos casos hacen referencia a placas solares que se vuelan de una casa en la urbanización Santa Ana de Albal o Picanya; caída de ramas de árbol en la CV-401 en Alfafar, por caída de antena o vallas publicitarias en Sedaví o una Palmera en Torrent.