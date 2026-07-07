La jueza pide a Emergencias un listado de llamadas a autoridades de los cauces del Magro y el Poyo la tarde de la dana

Archivo - Imagen del río Magro entre Catadau, Llombai y Alfarp en la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la Subdirección General de Emergencias que remita un listado de las llamadas telefónicas realizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias a las autoridades de las poblaciones de los cauces del Magro, del barranco del Poyo "o de cualquier otra zona de la provincia de Valencia", en relación con las riadas, con indicación de a qué persona se hizo, hora y duración, y que se informe si hubo retorno por parte de alguien, entre las 17:30 del 29 de octubre de 2024 y las 00:00 del día 30.

Así consta en una providencia de este martes en la que pide a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que remita informes que se hubieran emitido en relación al episodio 'Meteo Dana Comunitat Valenciana', con la hora de su emisión, el técnico que lo elaboró, si fueron incluidos en la lista de difusión de informes, a qué hora, los integrantes de esa lista y si alguno de ellos fue entregado o remitido personalmente a miembros del Cecopi o asistentes al mismo o a alguna otra autoridad.

Asimismo, y ante un oficio remitido por la Subdirección de Emergencias, la jueza pide recabar las grabaciones de la llamada entrante al CCE efectuada por el alcalde de Polinyà del Xúquer, Óscar Navarro, a las 14:34 horas, así como de la llamada saliente desde el Centro de Coordinación al primer edil a las 14:37 horas del 29 de octubre, al tiempo que solicita recabar su consentimiento para ello, y acuerda citarle como testigo en la causa.

De igual modo, y dadas las testificales prestadas en la causa por los bomberos forestales de la Unidad de Alzira, acuerda la citación, también como testigo, del alcalde de Benimodo, Francisco Teruel.

TESTIGO PEDIDO POR PRADAS

En la providencia la jueza ha unido como documental dos documentos aportados por la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas: el Plan Estatal de Emergencias Plegem, en el que, según señala esta parte se establece que el Ministerio del Interior "aprobará los protocolos de funcionamiento de la Red de Alerta Nacional (RAN), previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil" y la circular inundaciones CCE GVA 2025, en la que afirma que se hace mención a que el Es-Alert "no está protocolizado".

La exconsellera también solicitó que la AVSRE identificara al técnico que elaboró el informe número 3 de la dana y que se le tomara declaración en calidad de testigo, por ser una prueba "útil" y "pertinente". La jueza ha accedido a la petición.