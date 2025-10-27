La jueza pide a la empresa de teleasistencia las grabaciones de las llamadas de usuarios fallecidos por la dana

Archivo - Imagen de archivo de vecinos y voluntarios limpian los estragos ocasionados por la DANA, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la empresa encargada de los servicios de teleasistencia que, en el plazo de un día, le remita las grabaciones de las llamadas, entrantes y salientes, efectuadas o recibidas el 29 de octubre por seis personas usuarias del servicio de teleasistencia, que fallecieron ese día, para unirlas al procedimiento.

Asimismo, reclama a la empresa gestora del servicio que conserve las grabaciones de las llamadas y comunicaciones de los fallecidos usuarios del servicio. En la documentación aportada por la Conselleria de Servicios Sociales consta que el día 29 de octubre de 2024 activaron el servicio de teleasistencia seis personas.

Así consta en un auto de fecha de este lunes 27 de octubre en el que señala que, tras una petición de la representación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el pasado 30 de septiembre se acordó la obtención de las grabaciones de las llamadas de los fallecidos por la dana que tuvieran el servicio de teleasistencia, previo consentimiento de sus familiares.

A través de un oficio de fecha de 24 de octubre de 2025, suscrito por la Directora General de Dependencia y de las Personas Mayores, de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, se aportó, en formato pen drive, la documentación solicitada en el auto.

La magistrada ha acordado ahora unir esa documentación y dar traslado a las partes personadas y al ministerio fiscal y señala también que, para que puedan aportarse al proceso, previo el consentimiento de los familiares de los fallecidos, las grabaciones de las llamadas, entrantes y salientes, efectuadas o recibidas por personas usuarias del servicio de teleasistencia fallecidas en la dana y que activaron ese servicio el 29 de octubre, es preciso requerir a la empresa que lo gestiona su conservación o que comunique de manera inmediata dicha obligación a cualquier persona o entidad que las mantuviera en su poder.

Por otro lado, en una providencia también de este lunes, la magistrada requiere a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) que, en el plazo de tres días, manifieste si existen otras grabaciones del Cecopi del 29 de octubre de 2024, en los intervalos de tiempo que transcurren entre varios siguientes vídeos.

Según consta en la providencia, entre dos de ellos transcurre más de una hora de tiempo. Asimismo, acuerda requerir nuevamente a la empresa de audiovisuales que en el plazo de tres días le remita los vídeos originales, correspondientes a las grabaciones que ya fueron remitidas a este Juzgado, en los que conste "la hora real en la que fue grabado cada vídeo, o en su caso, explique a qué obedece el desfase horario que se ha constatado en los vídeos remitidos".

Asimismo, y ante una petición de la acusación popular que representa Acció Cultural del País Valencià, requiere a la Conselleria de Emergencias copia de los expedientes de licitación del servicio de gestión de emergencias 'ARGOS' desarrollado por la empresa Hydrometeorological Innovative Solutions S.L., incluyendo pliego de condiciones y contrato suscrito para su ejecución.

También pide a esta administración que informe sobre los datos suministrados a la plataforma de funcionamiento del 'Argos' entre la alerta por dana decretada por AEMET el día 24/10/2025 hasta las 24 horas del día 29/10/2025; sobre las propuestas de alerta temprana y acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos transmitidos desde la 'Argos' entre ambas fechas y copia de los datos introducidos por las distintas agencias, así como las propuestas de alerta temprana y acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos transmitidos a los diferentes servicios de emergencias de la Generalitat.