La jueza pide a la Generalitat el listado de llamadas del chófer de Mazón para comprobar la hora en la que fue requerido

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de València ha pedido a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono corporativo del chófer del expresident Carlos Mazón para comprobar la hora de la tarde en la que fue requerido su servicio para trasladarle al Cecopi en l'Eliana.

Así consta en una resolución de la magistrada ante la conformidad expresada por el testigo, quien declaró en el juzgado el pasado viernes que el Es-Alert que se mandó a la población a las 20.11 horas el día 29 de octubre de 2024 les sonó en el coche cuando todavía estaban en València de camino a l'Eliana.

Después de la jornada, según relató, sobre las 19.00 horas, fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas pero no llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevar a Mazón a l'Eliana. "Dimos la vuelta y volvimos al Palau", indicó. Llegaron al Cecopi a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.

La instructora quiere comprobar el listado del móvil entre las 19 y las 20 horas, a fin de que la Letrada de la Administración de Justicia constate la hora de la llamada que recibió el conductor por la directora general de la secretaría de Presidencia diciéndole que tenían que regresar al Palau, y la hora de la llamada que el chófer hizo al escolta para comunicarle lo mismo.