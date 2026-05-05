La jueza pregunta al fiscal si pide mantener o excluir las diligencias que entiende que suponen investigar a Mazón

El diputado Carlos Mazón durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido al ministerio fiscal que informe de si, a raíz de su último escrito, pide mantener o revocar y excluir de la causa las diligencias acordadas que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, suponen en la práctica la investigación de la participación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en la gestión de la emergencia que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Así lo acuerda la instructora en una providencia de este mismo martes tras examinar el informe de la acusación pública donde esta parte solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso de apelación presentado por Mazón para poder personarse en el procedimiento.

Según señala la jueza, el fiscal solicita que se estime la petición de personación de Mazón "con fundamento en que la providencia de 16 de febrero de 2026 y el auto de 24 de marzo de 2026 acuerdan diligencias que, por sí o por su relación con otras ya materializadas, pudieran suponer en la práctica la investigación de la participación" en la gestión de la emergencia del aforado --es diputado en Les Corts-- "sobre lo que no tendría competencia este Tribunal de Instancia de Catarroja".

La magistrada da traslado al ministerio público para que informe, en el plazo de tres días, "si solicita el mantenimiento de dichas diligencias o, por el contrario, su íntegra revocación y la exclusión del resultado de las ya unidas a las actuaciones".

En ese informe el ministerio fiscal apoyó la petición de Mazón de personarse en la causa y pidió a la Audiencia que estimara su recurso de apelación contra el auto del pasado 31 de marzo de la jueza en el que rechazó la personación del expresident de la Generalitat Valenciana porque la figura del denominado 'testigo asistido' no existe en España.

El exjefe del Consell pidió personarse después de que la magistrada le citara como testigo en el procedimiento y de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación. Hace una semana, la jueza acordó aplazar la declaración testifical de Mazón hasta que la Audiencia de Valencia resuelva sobre ese recurso.

El fiscal también pedía en otro informe que se estimara el recurso del 'expresident' contra una diligencia de ordenación del juzgado, del pasado 15 de abril, en el que acordaba que no había lugar a la designación de particulares (copia de documentos) solicitada por Mazón para sustentar su recurso ante la Audiencia.