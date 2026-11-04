La jueza reitera a Les Corts que aporte la grabación de la comparecencia de Toni Gallego en la comisión de Les Naus

Archivo - El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego, durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Naus en Les Corts Valencianes - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Alicante que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan, ha vuelto a reclamar a Les Corts que aporte la grabación de la comparecencia que el exconcejal del PP Toni Gallego hizo el pasado 2 de julio en la comisión de investigación constituida sobre este caso en el parlamento valenciano.

En una providencia con fecha del 30 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que sigue "pendiente" ese requerimiento que realizó hace aproximadamente un mes y medio. El exedil ratificó, durante su declaración como testigo en el juzgado, las manifestaciones que realizó en la cámara autonómica. "Es lo único que puedo aportar", dijo a la salida de la sede judicial de Pardo Gimeno el 30 de septiembre.

Gallego afirmó en la comisión de Les Corts que la exedil de Urbanismo con el PP Rocío Gómez le trasladó en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí". La ahora exconcejala, que dimitió en enero de este año tras conocerse que fue adjudicataria de un piso, es una de las 18 personas investigadas en esta causa.

Así, él señaló que la exedil ahora investigada le pidió "tres o cinco minutos antes" de esa sesión plenaria que él respondiera en su lugar a una pregunta sobre el residencial formulada por Compromís. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

Tras la comparecencia de Gallego ante la magistrada, el PP del Ayuntamiento entregó al juzgado un escrito de alegaciones en el que instaba al órgano judicial a "valorar la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio" del exconcejal.

También aportó un informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del consistorio alicantino para tratar de desmentir la testifical del exedil, que formó parte del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) hasta que dimitió como concejal en junio de 2025.

"Tal extremo resulta completamente falso, dado que dicha designación no fue ni a petición de la señora Gómez ni cinco minutos antes del inicio de la sesión plenaria", sostuvieron los 'populares', que insistieron en que ello quedaba corroborado en ese informe.